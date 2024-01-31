Як правильно доглядати за в‘язаними речами

В’язані речі стали справжнім трендом останніх років, до того ж це універсальні речі, які можна вдало комбінувати з іншими.

Про те, як доглядати за в’язаними речами, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Як доглядати за в’язаними речами

Вʼязані речі - це не лише теплі та затишні елементи гардероба, але й часто шедеври мистецтва, які потребують особливого догляду.

Від того, як дбати за ними, залежить їх тривалість служби та зовнішній вигляд. Розглянемо декілька порад щодо догляду за вʼязаними речами:

Прання

Ручне прання - найкращий спосіб догляду для вʼязаних речей. Використовуйте обовʼязково прохолодну воду, бо гаряча вода може погано вплинути на структуру нитки та виріб просто може сісти.

Якщо вирішили прати речі в машині, оберіть режим ручного прання, або для вовни та використовуйте пральну суміш для чутливих тканин.

Як доглядати за в’язаними речами (фото: Pinterest)

Сушка

Якщо сушити виріб власноруч, то раджу взяти рушник, розправити річ, обережно закрутити її у рулон, при цьому уникати скручувань або розтягування.

Вʼязані речі можна сушити у машинці, бажано скористатись спеціальним мішечком для прання, щоб запобігти деформації тканини.

Зберігання

Використовуйте плічка з м'яким покриттям, бажано речі перекинути через плічка, а не вішати на плечі, щоб уникнути слідів від плівок та розтягування.

Особисто я рекомендую зберігати речі на полицях, так вони точно не деформуються та не розтягуються під своєю вагою.

Запобігання деформації

Уникайте застібок, носіння важких аксесуарів з вʼязаними речами які можуть пошкодити структуру виробу.

Як доглядати за в’язаними речами (фото: Pinterest)

Регулярна перевірка

Періодично перевіряйте вʼязані вироби на наявність пошкоджень, затяжок та дірок.

Вчасне виявлення проблем дозволить уникнути їхнього подальшого поширення, тому як тільки на вашій речі зʼявиться будь-який прояв деформації - одразу усуньте його самостійно, або скористайтесь послугою ательє.

Догляд за вʼязаними речами вимагає уваги та обережності. Правильний догляд допоможе зберегти красу та якість ваших улюблених вʼязаних виробів протягом тривалого часу, тому приділяйте їм увагу і насолоджуйтесь улюбленими речами довгий час.

Як доглядати за в’язаними речами (фото: Pinterest)