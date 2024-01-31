Как правильно ухаживать за вязаными вещами

Вязаные вещи стали настоящим трендом последних лет, вдобавок это универсальные вещи, которые можно удачно комбинировать с другими.

О том, как ухаживать за вязаными вещами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Как ухаживать за вязаными вещами

Вязаные вещи - это не только теплые и уютные элементы гардероба, но и часто шедевры искусства, которые нуждаются в особом уходе.

От того, как заботиться о них, зависит их длительность службы и внешний вид. Рассмотрим несколько советов по уходу за вязаными вещами:

Стирка

Ручная стирка - лучший способ ухода для вязаных вещей. Используйте обязательно прохладную воду, потому что горячая вода может плохо повлиять на структуру нити и изделие просто может сесть.

Если вы решили стирать вещи в машине, выберите режим ручной стирки или шерсти и используйте стиральную смесь для чувствительных тканей.

Как ухаживать за вязаными вещами (фото: Pinterest)

Сушка

Если сушить изделие собственноручно, советую взять полотенце, расправить вещь, осторожно закрутить ее в рулон, при этом избегать скручиваний или растяжения.

Вязаные вещи можно сушить в машинке, желательно воспользоваться специальным мешочком для стирки, чтобы предотвратить деформацию ткани.

Хранение

Используйте плечики с мягким покрытием, желательно вещи опрокинуть через плечики, а не вешать на плечи во избежание следов от пленок и растяжения.

Лично я рекомендую хранить вещи на полках, так что они точно не деформируются и не растягиваются под своим весом.

Предотвращение деформации

Избегайте застежек, носки тяжелых аксессуаров с вязаными вещами, которые могут повредить структуру изделия.

Как ухаживать за вязаными вещами (фото: Pinterest)

Регулярная проверка

Периодически проверяйте вязаные изделия на наличие повреждений, затяжек и дыр.

Своевременное выявление проблем позволит избежать их дальнейшего распространения, потому как только на вашей вещи появится любое проявление деформации - сразу устраните его самостоятельно или воспользуйтесь услугой ателье.

Уход за вязаными вещами требует внимания и осторожности. Правильный уход поможет сохранить красоту и качество ваших любимых вязаных изделий в течение длительного времени, поэтому уделяйте им внимание и наслаждайтесь любимыми вещами долгое время.

Как ухаживать за вязаными вещами (фото: Pinterest)