Андре Тан розповів, які існують архетипи людей і як від них залежить наш стиль

Архетипи - це ролі та образи, які ми граємо у своєму житті. Архетипи в стилі відповідають на ключове питання: “А якою я є людиною і що для мене справжнього важливо виділити та підкреслити?”.

Про те, які існують архетипи, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дописи Андре Тана в Instagram.

Безневинний

Невиправний оптиміст, здатний заряджати своїм позитивом всіх навколо. Його головний талант - надихати. Вибирає життєстверджуючі кольори. Можна побачити милі деталі, навіть трішки дитячі: намистини, ґудзики та чарівні малюнки.

Шукач

Дуже мінливий, легко підлаштовується під навколишнє середовище. "Свій серед чужих" - це про нього. Ключова цінність - свобода. Любить природні кольори, носить речі у розслабленому класичному та кежуальному стилі, оскільки вони підходять до всього.

Мудрець

Віддає перевагу тому, щоб його судили за його знаннями, а не за зовнішнім виглядом, тому обирає одяг максимально стриманий, який нічого не розповідає про нього - прості форми, ахроматичні кольори.

Види архетипів (фото: Pinterest)

Герой

Спрямований на результат, любить змагання і для нього важливо бути компетентним у всьому. Часто до його захоплень входить спорт та екстрим. В одязі віддає перевагу класиці (він акула бізнесу!), мілітарі або спортивному. Жінки або не фарбуються взагалі, або віддають перевагу червоній помаді.

Бунтар

Образ добре відомий кожному з підліткового періоду життя. В чистому вигляді зустрічається рідко, але його легко помітити у натовпі за любов’ю до чорного, заклепок, шипів. Яскравий приклад серед брендів - Alexander McQueen.

Маг

Люди не з цього світу, вони захоплені темами майбутнього (нові технології, штучний інтелект і метавсесвіти). У стилі це найчастіше відображається в етнічних або футуристичних мотивах.

Славний хлопчина чи просто сусідська дівчина

Носить прості речі, щоб бути, як всі. І для нього це зовсім не образливо, а за честь - бути частиною колективу. Також для цього архетипу характерний стиль унісекс.

Естет

Вони тонко відчувають оточення і красу, за що й отримали свою назву. Їх образи завжди продумані, трохи спокусливі, але ніколи не провокуючі. Часто стають іконами стилю та прикладами для наслідування.

Види архетипів (фото: Pinterest)

Блазень

Попри жартівливу назву, він є найглибшим архетипом. Він дуже мудрий (бо по-справжньому смішно пожартувати може тільки розумна людина) і глибокий. Обирає яскраві, виразні кольори, можуть бути смішні написи або принти, веселі аксесуари та гіпертрофовані об’єми.

Турботливий

Як правило, це справжній альтруїст. Шанує традиції, любить історію і музеї. Носить зручний, закритий одяг. Його ідеальне втілення - англійський стиль.

Творець

З назви легко припустити, що його ключовою цінністю є творчість і самовираження. В одязі може проявитися у двох крайнощах або створить справжній артоб'єкт з себе, одягнувши все краще одразу, або буде чистим полотном.

Відомий як стереотипний дизайнер в кінці показу, після виходу самої яскравої моделі, закриваючи шоу, з’являється він - в простій чорній сорочці й класичних джинсах. Свій талант він вже довів.

Імператор

Найбільше цінує владу, структуру, порядок, прагне до заробітку. Любить розкіш. Одягає статусний одяг, з дорогих і міцних матеріалів. Кольори - дорогоцінні камені, красиві та глибокі. Прикраси - великі та виразні.

Види архетипів (фото: Pinterest)