Як правильно доглядати за кашеміровими речами. Список простих правил

Унікальність кашемірових речей

Кашемір - це надзвичайно дорогоцінне і вишукане волокно, яке здатне нагадати вам про тепло та комфорт у холодну пору року.

З приходом холодної осені, ми обираємо теплі светри, сукні, туніки, кардигани та інші елементи гардероба, які зможуть нас зігріти та бути приємними до тіла. І зазвичай, це кашемірові речі.

Однак, для того, щоб ваші кашемірові вироби служили якісно та довго, важливо дбати про їх правильний догляд. І для цього існує кілька правил. Вони прості, але дуже важливі. Адже за допомогою них, кашемір може залишатися в ідеальному стані не на один сезон.

Як правильно долядати за кашеміровими речами (фото: Freepik)

Правила догляду за кашеміровими речами

Правило перше: якщо на виробі з'явився бруд або пляма, не намагайтеся їх втирати чи видаляти. Замість цього, обережно відчіпляйте їх сухим ватним диском чи ганчіркою.

Ніколи не намочуйте сам виріб або пляму, оскільки волокно кашеміру може змінити свою структуру під впливом вологи.

Правило друге: після прання обов'язково оберіть правильний спосіб сушіння.

Не висушуйте кашемір на прямому сонці або біля обігрівачів, оскільки це може призвести до втрати колірності та розтягнення виробу.

Найкраще сушити кашемір горизонтально на рушнику або сітці, щоб він зберіг свою форму.

Правило третє: зазвичай кашемір не потребує прасування. Якщо ж ви вирішили попрасувати виріб, робіть це на низькій температурі і через просочену ганчірку, щоб захистити волокно від надмірного нагріву.

Догляд за кашеміровими виробами може здаватися досить складним завданням, але він вартий вашого зусилля.