Как правильно ухаживать за кашемировыми вещами. Список простых правил

Уникальность кашемировых вещей

Кашемир - это драгоценное и изысканное волокно, которое способно напомнить вам о тепле и комфорте в холодное время года.

С приходом холодной осени мы выбираем теплые свитера, платья, туники, кардиганы и другие элементы гардероба, которые смогут нас согреть и быть приятными к телу. И обычно, это кашемировые вещи.

Однако для того, чтобы ваши кашемировые изделия служили качественно и долго, важно заботиться об их правильном уходе. И для этого есть несколько правил. Они просты, но очень важны. Ведь с помощью них кашемир может оставаться в идеальном состоянии не на один сезон.

Как правильно болтать по кашемировым вещам (фото: Freepik)

Правила ухода за кашемировыми вещами

Правило первое: если на изделии появилась грязь или пятно, не пытайтесь их втирать или удалять. Вместо этого осторожно отцепляйте их сухим ватным диском или тряпкой.

Никогда не намачивайте изделие или пятно, поскольку волокно кашемира может изменить свою структуру под воздействием влаги.

Правило второе: после стирки обязательно выберите правильный способ сушки.

Не высушивайте кашемир на прямом солнце или возле обогревателей, так как это может привести к потере цвета и растяжению изделия.

Лучше сушить кашемир горизонтально на полотенце или сетке, чтобы он сохранил свою форму.

Правило третье: обычно кашемир не нуждается в глажке. Если вы решили погладить изделие, делайте это на низкой температуре и через пропитанную тряпку, чтобы защитить волокно от чрезмерного нагрева.

Уход за кашемировыми изделиями может казаться достаточно сложной задачей, но он стоит ваших усилий.