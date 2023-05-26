Як правильно "чистити" судини? Кардіолог назвала спосіб, який справді допомагає

Чому нема диво-засобів для "чистки" судин

"Якщо вам запропонують "почистити" судини чудодійними крапельницями, ви ризикуєте. В кращому випадку ви витрати свої гроші, в гіршому - ви ризикуєте своїм життям", - розповідає кардіолог.

За словами лікарки для "чистих" судин треба підтримувати нормальні рівні холестерину, глюкози в крові та артеріального тиску.

Судини - це не труби, і вичистити їх за допомогою спецзасобів не вийде. Проблема називається стенозуючий атеросклероз - стан, при якому холестеринова бляшка перекриває просвіт судини більше ніж на 50%.

Коли дійсно потрібні крапельниці

"У всьому світі крапельниці призначаються тільки тоді, коли людина не може пити та їсти, тільки в загрозливих станах для життя людини", - впевнений лікар-невролог, психіатр Євген Скрипник.

Медик називає крапельниці радянським атавізмом, від якого прийшов час позбуватися.

Ось список хибних причин, коли людям можуть призначити крапельниці: