Як правильно чистити розумний годинник, щоб не зламати його

Спосіб перший: мило та вода

Перший метод полягає у використанні м'якого мила та води. Якщо пристрій водонепроникний, його можна занурити в миску з теплою водою та краплею-іншою засобу для миття посуду або будь-яке м'яке мило. Найкраще використовувати м'яку тканину, щоб протерти мильною водою дисплей та датчик замість того, щоб занурювати їх у воду.

Перш ніж приступити до очищення, зніміть ремінець з годинника. Сам гаджет найкраще вимкнути. Далі протріть ганчіркою з мильною водою навколо годинника. Потім обережно витріть сухою ділянкою тканини, видаляючи зайву вологу.

Важливо!

Використовуйте лише спеціальні серветки та м'яку тканину без ворсу. Відкладіть убік грубі тканини, рушники, у тому числі паперові

Рухи мають бути обережними. Не варто сильно терти, щоб не пошкодити пристрій

Спосіб другий: ізопропіловий спирт

Використовуйте ватну паличку, змочену 70 відсотків ізопропіловим спиртом, щоб обробити найбільш брудні частини. Очевидно, що він краще видаляє такі забруднення ніж вода, тому перш ніж приступати до чищення, подумайте, з якими саме забрудненнями ви боретеся. Нанесіть спирт на зовнішню поверхню, а потім залиште сохнути на повітрі.

Важливо!

Не використовуйте тканину , змочену спиртом

, змочену спиртом Спирт не повинен потрапляти на шкіряний ремінець, а також у будь-які отвори

Що слід враховувати при очищенні розумного годинника

Якщо в крихітних отворах вашого годинника є видимий бруд, дуже обережно спробуйте видалити його за допомогою м'якої зубної щітки або подуйте на них під кутом. Якщо продути не виходить, акуратно протріть їх сухою тканиною.