Великі та дорогі: у мережі з'явилися перші подробиці про нове покоління годинників Apple Watch
Apple готується до великого оновлення флагманського розумного годинника Apple Watch Ultra, реліз якого запланований на 2026 рік.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на тайванську дослідницьку компанію TrendForce.
Екран поточного покоління має розмір 1,93 дюйми. У наступній версії Apple Watch Ultra очікується впровадження гігантського дисплея розміром 2,12 дюйми.
Однак, незважаючи на ці покращення, прогнозується суттєве збільшення вартості пристрою. Аналітики припускають, що панелі microLED можуть обійтися приблизно в 120 доларів, що в два-три рази дорожче за поточні OLED-панелі.
Інсайдерська інформація про плани Apple щодо використання нових дисплеїв у Apple Watch Ultra з'явилася в січні від аналітика Росса Янга, який тоді стверджував, що ця зміна очікується вже у 2025 році.
Ці нововведення входять до стратегії компанії щодо зниження залежності від постачальника Samsung, а Apple активно розробляє свою технологію microLED вже майже 10 років із планами інтегрувати її у всі свої пристрої у майбутньому.
Нагадаємо, що Apple Watch Series 9 вийшли у новому кольорі.
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