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Великі та дорогі: у мережі з'явилися перші подробиці про нове покоління годинників Apple Watch

Понеділок 18 грудня 2023 14:25
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Великі та дорогі: у мережі з'явилися перші подробиці про нове покоління годинників Apple Watch В наступному поколінні Apple Watch Ultra збільшиться дисплей (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Apple готується до великого оновлення флагманського розумного годинника Apple Watch Ultra, реліз якого запланований на 2026 рік.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на тайванську дослідницьку компанію TrendForce.

Екран поточного покоління має розмір 1,93 дюйми. У наступній версії Apple Watch Ultra очікується впровадження гігантського дисплея розміром 2,12 дюйми.

Однак, незважаючи на ці покращення, прогнозується суттєве збільшення вартості пристрою. Аналітики припускають, що панелі microLED можуть обійтися приблизно в 120 доларів, що в два-три рази дорожче за поточні OLED-панелі.

Інсайдерська інформація про плани Apple щодо використання нових дисплеїв у Apple Watch Ultra з'явилася в січні від аналітика Росса Янга, який тоді стверджував, що ця зміна очікується вже у 2025 році.

Ці нововведення входять до стратегії компанії щодо зниження залежності від постачальника Samsung, а Apple активно розробляє свою технологію microLED вже майже 10 років із планами інтегрувати її у всі свої пристрої у майбутньому.

Нагадаємо, що Apple Watch Series 9 вийшли у новому кольорі.

Ми також писали, що в мережі з'явилися фото одного з найперших прототипів Apple Watch.

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Apple годинник