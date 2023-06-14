Буде як новеньке. Як почистити срібло засобами, які є у вас вдома

Срібло з давніх часів вважається магічним металом. Саме з нього робили найпотужніші амулети від злих сил. Актуально срібло і зараз, проте є в нього неприємна особливість - метал з часом темніє і втрачає свою яскравість. Однак є перевірені методи, як почистити цей дорогоцінний метал.

Про те, як почистити срібло розповіли у популярному французькому виданні Sante Plus.

Оцет і сода

Сода та оцет - надійні засоби для чистки срібла. Цей спосіб варто лише використовувати для прикрас та столових приборів.

Щоб скористатися цими засобами, виконайте наступні дії:

налити в миску воду, покласти туди срібні речі

додати столову ложку соди

налити склянку оцту

залишити на годину

промити речі водою, а потім витерти рушником

Зубна паста

Ось ще одне просте рішення для чищення срібла вдома. Однак варто використовувати лише неабразивну зубну пасту без домішок.

Щоб почистити срібло за допомогою зубної пасти, виконайте наступні дії:

на тканину або серветку видавіть невелику кількість зубної пасти

потріть предмети тканиною круговими рухами

залиште на 5 хвилин

змийте водою

Пиво

Трюк, який не вимагає зусиль та гарантує ефективний результат.

Щоб почистити срібло пивом, вам потрібно:

наповнити напій в миску

покласти в миску срібло

залишити на кілька годин або навіть на ніч

помити срібло водою та протерти рушником

​​​​​​​Засіб для миття вікон

Окрім миття вікон, цей засіб також допоможе почистити срібло. Однак не використовуйте цей розчин для антикварного срібла, оскільки воно дуже крихке та може пошкодитися.

Виконайте наступні дії:

розпиліть засіб для миття вікон на тканину

потріть тканиною срібло

за допомогою м'якої зубної щітки, обережно почистіть срібло

змийте розчин водою

​​​​​​​Кукурудзяний крохмаль

Крохмаль - засіб, який є в кожному домі. Він годиться не лише для випічки, а й допоможе почистити срібло.

Щоб скористатися цим способом, виконайте наступні дії:

змішайте 3 столові крохмалю з водою до утворення пасти

нанесіть отриману суміш на срібло

дайте крохмалю повністю висохнути

потріть рушником срібло протягом 30 секунд

змийте водою

Чому срібло темніє

Срібло є деяким провідником енергії й потрапивши в біополе людини може не тільки оберігати свого власника, але і розвивати духовно. Також срібло бере на себе удари негативної енергії, спроби змови або пристріту і саме тому починає темніти.

При постійному контакті зі шкірою нездорової людини - срібло стає бляклим і може давати чорноту.

Вчені пояснюють потемніння срібла трохи простіше: в срібні прикраси часто додають мідь, яка в контакті з сіркою дає темний наліт. У складі людського поту є багато сульфатів, які є солями сірчаної кислоти.

Тому не варто дивуватися, якщо ви влітку активно потієте і при цьому срібні прикраси починають активно окислюватися.

Найчастіше срібло починає темніти:

якщо ви його носите під час інтенсивних фізичних навантажень

у періоди сильного стресу (під час переживань потовиділення посилюється, а з ним і кількість сульфатів на шкірі)

у країнах або містах з сильною вологістю повітря

при контактах з хімічними засобами

при хворобах печінки та нирок

при порушенні гормонального фону (в тому числі й під час вагітності)

Експерти рекомендують не носити срібло в басейни та спортзали, а при прибиранні з використанням хімії надягати рукавички або знімати всі прикраси.

Якщо є підозра на проблеми зі здоров'ям і срібло почало швидко темніти - сходіть до лікаря.