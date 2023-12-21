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Как правильно чистить умные часы, чтобы не сломать их

Как правильно и безопасно почистить умные часы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

В мире постоянных технологических инноваций, умные часы стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако, как и любое высокотехнологичное устройство, оно требует особого ухода и внимания.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на справочник по технологиям и жизненным советам Lifehacker.

Способ первый: мыло и вода

Первый способ заключается в использовании мягкого мыла и воды. Если устройство водонепроницаемое, его можно погрузить в миску с теплой водой и каплей-другой средства для мытья посуды или любое мягкое мыло. Лучше всего использовать мягкую ткань, чтобы протереть мыльной водой дисплей и датчик вместо того, чтобы погружать их в воду.

Прежде чем приступить к очистке, снимите ремешок с часов. Сам гаджет лучше отключить. Далее протрите тряпкой с мыльной водой вокруг часов. Затем осторожно протрите сухим участком ткани, удаляя лишнюю влагу.

Важно!

  • Используйте только специальные салфетки и мягкую ткань без ворса. Отложите в сторону грубые ткани, полотенца, в том числе бумажные.
  • Движения должны быть осторожными. Не следует сильно тереть, чтобы не повредить устройство

Способ второй: изопропиловый спирт

Используйте ватную палочку, смоченную 70 процентным изопропиловым спиртом, чтобы обработать наиболее грязные части. Очевидно, что он лучше удаляет такие загрязнения чем вода, поэтому, прежде чем приступать к чистке, подумайте, с какими именно загрязнениями вы боретесь. Нанесите спирт на наружную поверхность, затем оставьте сохнуть на воздухе.

Важно!

  • Не используйте ткань, смоченную спиртом
  • Спирт не должен попадать на кожаный ремешок, а также в какие-либо отверстия.

Что следует учитывать при чистки умных часов

Если в крошечных отверстиях ваших часов есть видимая грязь, очень осторожно попробуйте удалить их с помощью мягкой зубной щетки или подуйте на них под углом. Если продуть не выходит, аккуратно протрите их сухой тканью.

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