Как правильно чистить умные часы, чтобы не сломать их

В мире постоянных технологических инноваций, умные часы стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако, как и любое высокотехнологичное устройство, оно требует особого ухода и внимания.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на справочник по технологиям и жизненным советам Lifehacker.
Первый способ заключается в использовании мягкого мыла и воды. Если устройство водонепроницаемое, его можно погрузить в миску с теплой водой и каплей-другой средства для мытья посуды или любое мягкое мыло. Лучше всего использовать мягкую ткань, чтобы протереть мыльной водой дисплей и датчик вместо того, чтобы погружать их в воду.
Прежде чем приступить к очистке, снимите ремешок с часов. Сам гаджет лучше отключить. Далее протрите тряпкой с мыльной водой вокруг часов. Затем осторожно протрите сухим участком ткани, удаляя лишнюю влагу.
Важно!
Используйте ватную палочку, смоченную 70 процентным изопропиловым спиртом, чтобы обработать наиболее грязные части. Очевидно, что он лучше удаляет такие загрязнения чем вода, поэтому, прежде чем приступать к чистке, подумайте, с какими именно загрязнениями вы боретесь. Нанесите спирт на наружную поверхность, затем оставьте сохнуть на воздухе.
Важно!
Если в крошечных отверстиях ваших часов есть видимая грязь, очень осторожно попробуйте удалить их с помощью мягкой зубной щетки или подуйте на них под углом. Если продуть не выходит, аккуратно протрите их сухой тканью.
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