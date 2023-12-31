Як працюватимуть банки, супермаркети, ТРЦ та пошти на Новий рік: графік

На Новий рік бізнес вирішив не робити довгих вихідних, тому більшість торгових точок працюватимуть 31 грудня, а також 1 січня. Однак деякі зміни в робочих графіках все ж таки є.
Як працюватимуть Сільпо, АТБ, Розетка, ПриватБанк, ТРЦ та пошти на Новий рік, дізнавалося РБК-Україна (проєкт Styler).
Нова Пошта
31 грудня - з 09:00 до 17:00
1 січня - вихідний
Деякі відділення матимуть індивідуальний графік. Перевірити це можна за цим файлом.
Укрпошта
31 грудня - всі відділення працюють за звичайним графіком неділі, без змін.
1 січня - вихідний день
Meest
31 грудня - з 09:00 до 16:00
1 січня - вихідний
Партнерські відділення працюватимуть за графіком локацій, на яких вони розташовані.
Сільпо
31 грудня - усі магазини працюватимуть до 22:00 (частина до 23:00)
1 січня - частина магазинів розпочне роботу з 09:00, частина з 10:00 та до 23:00
АТБ
31 грудня - частина магазинів може закритися на 1-2 години раніше, тому постарайтеся зробити всі покупки до 22:00.
1 січня - частина магазинів може відкритися на 1 годину пізніше.
Розетка
31 грудня - з 09:00 до 16:00
1 січня - вихідний
ПриватБанк
У банку зазначають, що у воєнний час немає святкових днів, тому всі відділення працюватимуть у звичайному режимі. Тобто, 31 грудня – вихідний, бо ця неділя.
А 1 січня - робочий день за звичайним графіком.
31 грудня 2023 року, СЕП продовжує працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення та на адресу Державної казначейської служби України. Банки у ці дні самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ у ці дні не починається
У понеділок, 1 січня 2024 року, СЕП продовжує працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від Державної казначейської служби України. Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі.
Respublika Park
31 грудня - з 10:00 до 20:00
1 січня - з 12:00 до 20:00
Lavina Mall
У святковий період ТРЦ працюватиме за дещо зміненим графіком. ТРЦ "Lavina" працюватиме:
31 грудня - з 10:00 до 20:00
1 січня - з 12:00 до 22:00
Парк розваг Galaxy
31 грудня - з 10:00 до 20:00
1 січня - з 12:00 до 22:00
Dream Town
31 грудня - 10:00-21:00
1 січня DREAM yellow - 11:00-22:00, DREAM berry - 11:00-21:30