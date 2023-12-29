Чи відключатимуть світло на новорічні свята, "Укренерго" попередило про фейки

В мережі поширюються фейки щодо відключень світла на свята. Обмежень електроспоживання не планується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Як відзначає "Укренерго", в енергосистемі наразі фіксується профіцит через знижене споживання. Цьому сприяє плюсова температура повітря. Зокрема у вихідні дні споживання електроенергії нижче, ніж у робочі, у зв'язку з чим немає жодних підстав для введення графіків відключення.

"Цього разу фейки розповсюджуються через Telegram-канали, які сповіщають про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог. Вважаємо, що єдиною метою розповсюдження відвертої брехні про обмеження споживання є поширення панічних настроїв серед населення", - додає пресслужба.

Удари РФ по енергетиці України

Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Загарбники намагалися спричинити блекаут.

Внаслідок численних російських атак деякі енергетичні об'єкти України були сильно пошкоджені. Через це в Україні восени та взимку діяли відключення світла, а громадян закликали заощаджувати електроенергію та не перевантажувати систему.