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Как будут работать банки, супермаркеты, ТРЦ и почты на Новый год: график

Как будут работать почты, супермаркеты и ТРЦ на Новый год (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На Новый год бизнес решил не делать длинные выходные, поэтому большинство торговых точек будут работать 31 декабря, а также 1 января. Однако некоторые изменения в рабочих графиках все же есть.

Как будут работать Сильпо, АТБ, Розетка, ПриватБанк, ТРЦ и почты на Новый год, узнавало РБК-Украина (проект Styler).

Новая почта

  • 31 декабря - с 09:00 до 17:00
  • 1 января - выходной

Некоторые отделения будут иметь индивидуальный график. Проверить это можно по этому файлу.

Укрпочта

  • 31 декабря - все отделения работают по обычному графику воскресенья, без изменений.
  • 1 января - выходной день

Meest

  • 31 декабря - с 09:00 до 16:00
  • 1 января - выходной

Партнерские отделения будут работать по графику локаций, на которых они расположены.

Сильпо

  • 31 декабря - все магазины будут работать до 22:00 (часть до 23:00)
  • 1 января - часть магазинов начнет работу с 09:00, часть с 10:00 и до 23:00

АТБ

  • 31 декабря - часть магазинов может закрыться на 1-2 часа раньше, поэтому постарайтесь сделать все покупки до 22:00.
  • 1 января - часть магазинов может открыться на 1 час позже.

Розетка

  • 31 декабря - с 09:00 до 16:00
  • 1 января - выходной

ПриватБанк

В банке отмечают, что в военное время нет праздничных дней, поэтому все отделения будут работать в обычном режиме. То есть, 31 декабря - выходной, так как это воскресенье.

А 1 января - рабочий день по обычному графику.

  • 31 декабря 2023 года, СЕП продолжает работать 24/7, в то же время через СЕП не принимаются платежные и информационные сообщения и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банки в эти дни самостоятельно принимают решение по осуществлению валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме. Операционный день депозитария НБУ в эти дни не начинается
  • В понедельник, 1 января 2024 года, СЕП продолжает работать 24/7, в то же время через СЕП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банковская система Украины работает в обычном режиме. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы НБУ работают в обычном режиме.

Respublika Park 

  • 31 декабря – с 10:00 до 20:00
  • 1 января – с 12:00 до 20:00

Lavina Mall

В праздничный период ТРЦ будет работать по несколько измененному графику. ТРЦ "Lavina" будет работать:

  • 31 декабря – с 10:00 до 20:00
  • 1 января – с 12:00 до 22:00

Парк развлечений Galaxy

  • 31 декабря – с 10:00 до 20:00
  • 1 января – с 12:00 до 22:00

Dream Town

  • 31 декабря – 10:00-21:00
  • 1 января DREAM yellow - 11:00-22:00, DREAM berry - 11:00-21:30
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