Как будут работать банки, супермаркеты, ТРЦ и почты на Новый год: график

Новая почта

31 декабря - с 09:00 до 17:00

1 января - выходной

Некоторые отделения будут иметь индивидуальный график. Проверить это можно по этому файлу.

Укрпочта

31 декабря - все отделения работают по обычному графику воскресенья, без изменений.

1 января - выходной день

Meest

31 декабря - с 09:00 до 16:00

1 января - выходной

Партнерские отделения будут работать по графику локаций, на которых они расположены.

Сильпо

31 декабря - все магазины будут работать до 22:00 (часть до 23:00)

1 января - часть магазинов начнет работу с 09:00, часть с 10:00 и до 23:00

АТБ

31 декабря - часть магазинов может закрыться на 1-2 часа раньше, поэтому постарайтесь сделать все покупки до 22:00.

1 января - часть магазинов может открыться на 1 час позже.

Розетка

31 декабря - с 09:00 до 16:00

1 января - выходной

ПриватБанк

В банке отмечают, что в военное время нет праздничных дней, поэтому все отделения будут работать в обычном режиме. То есть, 31 декабря - выходной, так как это воскресенье.

А 1 января - рабочий день по обычному графику.

31 декабря 2023 года, СЕП продолжает работать 24/7, в то же время через СЕП не принимаются платежные и информационные сообщения и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банки в эти дни самостоятельно принимают решение по осуществлению валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме. Операционный день депозитария НБУ в эти дни не начинается

В понедельник, 1 января 2024 года, СЕП продолжает работать 24/7, в то же время через СЕП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банковская система Украины работает в обычном режиме. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы НБУ работают в обычном режиме.

Respublika Park

31 декабря – с 10:00 до 20:00

1 января – с 12:00 до 20:00

Lavina Mall

В праздничный период ТРЦ будет работать по несколько измененному графику. ТРЦ "Lavina" будет работать:

31 декабря – с 10:00 до 20:00

1 января – с 12:00 до 22:00

Парк развлечений Galaxy

31 декабря – с 10:00 до 20:00

1 января – с 12:00 до 22:00

Dream Town