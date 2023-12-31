Як працюватимуть банки, супермаркети, ТРЦ та пошти на Новий рік: графік

Як працюватимуть пошти, супермаркети та ТРЦ на Новий рік (Колаж РБК-Україна)

На Новий рік бізнес вирішив не робити довгих вихідних, тому більшість торгових точок працюватимуть 31 грудня, а також 1 січня. Однак деякі зміни в робочих графіках все ж таки є.

Як працюватимуть Сільпо, АТБ, Розетка, ПриватБанк, ТРЦ та пошти на Новий рік, дізнавалося РБК-Україна (проєкт Styler).