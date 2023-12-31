Как будут работать банки, супермаркеты, ТРЦ и почты на Новый год: график
На Новый год бизнес решил не делать длинные выходные, поэтому большинство торговых точек будут работать 31 декабря, а также 1 января. Однако некоторые изменения в рабочих графиках все же есть.
Как будут работать Сильпо, АТБ, Розетка, ПриватБанк, ТРЦ и почты на Новый год, узнавало РБК-Украина (проект Styler).
Новая почта
- 31 декабря - с 09:00 до 17:00
- 1 января - выходной
Некоторые отделения будут иметь индивидуальный график. Проверить это можно по этому файлу.
Укрпочта
- 31 декабря - все отделения работают по обычному графику воскресенья, без изменений.
- 1 января - выходной день
Meest
- 31 декабря - с 09:00 до 16:00
- 1 января - выходной
Партнерские отделения будут работать по графику локаций, на которых они расположены.
Сильпо
- 31 декабря - все магазины будут работать до 22:00 (часть до 23:00)
- 1 января - часть магазинов начнет работу с 09:00, часть с 10:00 и до 23:00
АТБ
- 31 декабря - часть магазинов может закрыться на 1-2 часа раньше, поэтому постарайтесь сделать все покупки до 22:00.
- 1 января - часть магазинов может открыться на 1 час позже.
Розетка
- 31 декабря - с 09:00 до 16:00
- 1 января - выходной
ПриватБанк
В банке отмечают, что в военное время нет праздничных дней, поэтому все отделения будут работать в обычном режиме. То есть, 31 декабря - выходной, так как это воскресенье.
А 1 января - рабочий день по обычному графику.
- 31 декабря 2023 года, СЕП продолжает работать 24/7, в то же время через СЕП не принимаются платежные и информационные сообщения и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банки в эти дни самостоятельно принимают решение по осуществлению валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме. Операционный день депозитария НБУ в эти дни не начинается
- В понедельник, 1 января 2024 года, СЕП продолжает работать 24/7, в то же время через СЕП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банковская система Украины работает в обычном режиме. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы НБУ работают в обычном режиме.
Respublika Park
- 31 декабря – с 10:00 до 20:00
- 1 января – с 12:00 до 20:00
Lavina Mall
В праздничный период ТРЦ будет работать по несколько измененному графику. ТРЦ "Lavina" будет работать:
- 31 декабря – с 10:00 до 20:00
- 1 января – с 12:00 до 22:00
Парк развлечений Galaxy
- 31 декабря – с 10:00 до 20:00
- 1 января – с 12:00 до 22:00
Dream Town
- 31 декабря – 10:00-21:00
- 1 января DREAM yellow - 11:00-22:00, DREAM berry - 11:00-21:30
Ранее мы писали, будут ли отключать электричество на новогодние праздники.
А также рассказывали, от чего стоит избавиться, чтобы Новый год был успешным.