Як прати речі з льону: покрокова інструкція

Як прати речі з льону

Речі з льону можна прати в пральній машинці, або, для більш делікатного очищення - вручну. В будь-якому разі спочатку перевірте етикетки на білизні, щоб визначити, як краще її прати.

До того ж не варто використовувати мийні засоби, які містять борат натрію, гідроксид натрію, целюлазу, протеазу та амілазу. Речі з льону також не можна відбілювати.

Якщо ж на одязі з льону є плями, їх необхідно вивести одразу інакше вони вберуться глибоко волокна. Ділянку з невеликими плямами можна замочити в розчині з мильним засобом або обережно випрати содою.

Деякі плями складніші, і їх можна вивести, посипавши тканину харчовою содою і змочивши кількома краплями оцту, а потім промокнувши паперовим рушником, щоб ввібрати вологу.

Як прати речі з льону вручну

Наповніть чисту раковину або невелику ванну прохолодною водою, потім всипте столову ложку м'якого прального порошку, безпечного для білизни. Завжди використовуйте прохолодну воду, коли перете білизну вручну, щоб зменшити ймовірність її усадки.

Повністю розчиніть засіб для прання у воді, щоб він легше вимивався з волокон одягу з льону.

Щоб випрати лляну річ, прополощіть її у воді. Ніколи не викручуйте, не розтягуйте і не скручуйте білизну, бо ви можете її пошкодити. Льон - делікатна тканина, тому поводьтеся з ним обережно протягом усього процесу прання.

Прати одяг з льону радять близько 1 хвилини - зазвичай цього достатньо, щоб очистити одяг з льону. Якщо тканина дуже забруднена, повторіть крок.

Після того, як ви випрали одяг у воді з мийним засобом, треба прополоскати річ таким чином:

злийте мильну воду;

наповніть раковину або ванну чистою прохолодною водою;

прополощіть виріб, доки не видалите весь пральний засіб.

При полосканні також не можна викручувати одяг з льону - замість цього, використовуйте ті ж самі рухи, якими ви прали одяг.

Після того, як ви видалите весь засіб для прання з одягу, ви можете дуже обережно відтиснути річ, щоб видалити більшу частину води.

Як прати речі з льону в пральній машинці

Як і при пранні одягу з інших матеріалів, спершу відокремте світлі та темні речі, щоб уникнути псування одягу. Якщо ваша білизна вишита бісером або дуже крихка, ви можете покласти її в мішок для білизни - ця річ призначена для захисту одягу під час прання в пральній машині.

Використовуйте м'який засіб для прання, спеціально розроблений для льону, або м'який засіб, призначений для немовлят і людей з чутливою шкірою.

Крім цього, не використовуйте кондиціонер або відбілювач при пранні одягу з льону, оскільки агресивні хімічні речовини можуть зіпсувати ваші речі. Для відбілення білого одягу з льону рекомендують використовувати кисневий відбілювач.

Для прання одягу з льону в пральній машинці потрібно дотримуватись таких рекомендацій:

Використовуйте прохолодну або ледь теплу воду , до 40 градусів. Високі температури можуть спричинити усадку до 10% і послабити лляне волокно.

, до 40 градусів. Високі температури можуть спричинити усадку до 10% і послабити лляне волокно. Використовуйте делікатний режим прання та не перевантажуйте пральну машину.

та не перевантажуйте пральну машину. Використовуйте м'який засіб для прання, розроблений для делікатних тканин.

Прати речі з льону потрібно на делікатному режимі (ілюстративне фото: Freepik)

Як сушити речі з льону

Після завершення циклу прання слід одразу вийняти білизну та розпочати процес сушіння. Якщо залишити білизну в пральній машині, вона почне сохнути в зім'ятій формі, що призведе до пом'ятості і неприємного запаху.

Сушити на повітрі

Якщо ви хочете повністю висушити білизну на повітрі, ви можете розвісити її на мотузці для білизни. Зазвичай найкраще сушити одяг з льону на відкритому повітрі, але ви також можете встановити мотузку в кімнати, якщо вам це потрібно.

За допомогою прищіпок прикріпіть білизну до мотузки і зачекайте, поки вона висохне. Не варто використовувати вішалку - на одязі з'являться складки.

Висушити в сушильній машині

Якщо ви не хочете чекати, поки одяг з льону повністю висохне на повітрі, покладіть його в сушильну машину і встановіть низький рівень віджиму.

Зачекайте 5 хвилин, потім дістаньте одяг і висушіть її на повітрі на мотузці для білизни. Ніколи не сушіть речі з льону в сушильній машині до повного висихання - це може пошкодити делікатний матеріал.

Зазвичай одяг з льону після висихання не потрібно прасувати, якщо тільки він не зберігався неправильно. В цьому випадку оберіть середній рівень нагрівання праски і легко пропрасуйте білизну з обох боків.