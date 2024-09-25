Як вивести плями від кави з одягу: 9 дієвих способів

Плями від кави псують улюблений одяг - такі забруднення стійкі, їх досить складно вивести. Але щоб вивести пляму від кави, іноді достатньо поширених продуктів.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як вивести плями від кави з одягу натуральними продуктами.

Попередня обробка одягу з плямою

З погляду хімії, процес виведення плям від кави полягає в розведенні та розчиненні коричневих кавових танінів у воді та їх вимиванні з тканини. Зі свіжими плямами від кави це зробити відносно легко - достатньо простого полоскання. Для застарілих плям зазвичай достатньо м'якого розчинника.

Те, наскільки швидко почати виводити плями, впливатиме на результат. Почніть з найпростішого рішення: промивання холодною водою. Якщо це не спрацювало, перейдіть до засобів для чищення.

Щоб переконатися, що засіб не змінить колір вашого одягу, перевірте дію невеликої кількості розчину на невеликій ділянці тканини.

Також завжди перевіряйте забруднену ділянку перед тим, як кидати тканину в сушарку - тепло закріплює рідини в волокнах тканини і виводити таку пляму значно складніше.

Як вивести пляму від кави

Окрім спеціальних розчинників та засобів для виведення плям, позбутися слідів кави можуть допомогти поширені продукти.

Оцет

Для цього способу потрібно змішати однакові частини оцту та води. Для більшої ефективності радять додати декілька столових ложок прального порошку.

Спочатку перевірте суміш на непомітній ділянці одягу, а потім, якщо паста не видаляє фарбу з тканини, стирайте суміш в пляму старою зубною щіткою. Після цього прополощіть одяг.

Сода

Для виведення плям від кави з одягу іноді рекомендують використовувати пасту з води та харчової соди. Зверніть увагу, що харчова сода є абразивною речовиною, тому вона може пошкодити тканину, коли ви будете втирати її в пляму.

Мийний засіб

Мийний засіб може легко впоратися з багатьма плямами. Змішайте розчин з 1 л ледь теплої води, пів чайної ложки засобу для миття посуду та 1 столової ложки білого оцту.

Замочіть тканину в суміші на 15 хвилин. Потім ретельно прополощіть тканину під теплою, не гарячою водою. Перевірте тканину на наявність плям, що залишилися; в деяких випадках для усунення плями може бути достатньо простого замочування і полоскання.

Дитяча присипка

Дитяча присипка може допомогти зменшити кількість плям на одязі. Нанесіть її на пляму від кави і залиште на кілька хвилин, а потім обережно видаліть ганчіркою.

Лимонний сік

Спробуйте лимонний сік. Змішайте в мисці 473 мл води кімнатної температури і 59 мл лимонного соку. Найкраще підійде свіжовичавлений лимонний сік.

Спочатку потрібно увібрати якомога більше кави за допомогою серветки, а потім нанести засіб на 15-20 хвилин. Після цього виріб потрібно промити в воді кімнатної температури.

Зубна паста

Нанесення білої зубної пасти на пляму від кави може діяти як пілінг, і вона видалить пляму з тканини. Але використовуйте білу зубну пасту без барвників.

Крем для гоління

Спробуйте використати крем для гоління для виведення плями від кави з одягу - для цього втирайте крем для гоління у пляму від кави. Потім змийте його і виперіть одяг - він повинен розчинити пляму так само як і мило.

Сіль

Сіль є поглинальним матеріалом, тому рясне нанесення солі на пляму від кави і дайте їй час ввібрати рідину - це чудовий перший крок у виведенні плями від кави.

Перекис водню

Абсолютно білий одяг витримує дію перекису водню, тому його можна використати для виведення стійких плям від кави - тільки переконайтеся, що не використовуєте його на кольоровому одязі, оскільки перекис може спричинити зміну кольору.

Оскільки ця хімічна речовина може викликати подразнення шкіри, одягніть гумові рукавички. Нанесіть невелику кількість перекису водню безпосередньо на пляму та залиште на 5 хвилин.

Промокніть тканину паперовим рушником, а потім акуратно потріть чистою вологою ганчіркою, щоб видалити пляму. Після видалення плями від кави, змийте перекис водню холодною водою.