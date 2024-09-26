Как стирать вещи из льна: пошаговая инструкция

Как стирать вещи из льна

Вещи из льна можно стирать в стиральной машинке, или, для более деликатной очистки - вручную. В любом случае сначала проверьте этикетки на белье, чтобы определить, как лучше его стирать.

К тому же не следует использовать моющие средства, содержащие борат натрия, гидроксид натрия, целлюлазу, протеазу и амилазу. Вещи из льна тоже нельзя отбеливать.

Если же на одежде из льна есть пятна, их необходимо вывести сразу, иначе они впитаются глубоко в волокна. Участок с небольшими пятнами можно замочить в растворе с мыльным средством или осторожно постирать содой.

Некоторые пятна сложнее, и их можно вывести, посыпав ткань пищевой содой и смочив несколькими каплями уксуса, а затем промокнув бумажным полотенцем, чтобы впитать влагу.

Как стирать вещи из льна вручную

Наполните чистую раковину или небольшую ванночку прохладной водой, затем всыпьте столовую ложку мягкого стирального порошка, безопасного для белья. Всегда используйте прохладную воду, когда стирайте белье вручную, чтобы уменьшить вероятность его усадки.

Полностью растворите средство для стирки в воде, чтобы оно легче вымывалось из волокон одежды из льна.

Чтобы постирать льняную вещь, прополощите ее в воде. Никогда не выкручивайте, не растягивайте и не скручивайте белье, потому что вы можете его повредить. Лен - деликатная ткань, поэтому обращайтесь с ним осторожно на протяжении всего процесса стирки.

Стирать одежду из льна советуют около 1 минуты - обычно этого достаточно, чтобы очистить одежду из льна. Если ткань загрязнена, повторите шаг.

После того как вы постирали одежду в воде с моющим средством, нужно прополоскать вещь следующим образом:

слейте мыльную воду;

наполните раковину или ванночку чистой прохладной водой;

прополощите изделие, пока не удалите все стиральное средство.

При полоскании также нельзя выкручивать одежду из льна - вместо этого, используйте те же движения, которыми вы стирали одежду.

После того как вы удалите все средство для стирки из одежды, вы можете осторожно отжать вещь, чтобы удалить большую часть воды.

Как стирать вещи из льна в стиральной машинке

Как и при стирке одежды из других материалов, сначала отделите светлые и темные вещи, чтобы избежать порчи одежды. Если ваше белье вышитое бисером или очень хрупкое, вы можете положить его в мешок для белья - эта вещь предназначена для защиты одежды во время стирки в стиральной машине.

Используйте мягкое средство для стирки, специально разработанное для льна, или мягкое средство, предназначенное для младенцев и людей с чувствительной кожей.

Кроме этого, не используйте кондиционер или отбеливатель при стирке льняной одежды, поскольку агрессивные химические вещества могут испортить ваши вещи. Для отбеливания белой льняной одежды рекомендуют использовать кислородный отбеливатель.

Для стирки одежды из льна в стиральной машинке нужно придерживаться следующих рекомендаций:

Используйте прохладную или чуть теплую воду , до 40 градусов. Высокие температуры могут вызвать усадку до 10% и ослабить льняное волокно.

, до 40 градусов. Высокие температуры могут вызвать усадку до 10% и ослабить льняное волокно. Используйте деликатный режим стирки и не перегружайте стиральную машину.

и не перегружайте стиральную машину. Используйте мягкое стиральное средство, разработанное для деликатных тканей.

Стирать вещи из льна нужно на щекотливом режиме (иллюстративное фото: Freepik)

Как сушить вещи из льна

После завершения цикла стирки следует вынуть белье и начать процесс сушки. Если оставить белье в стиральной машине, оно начнет сохнуть в смятой форме, что приведет к помятости и неприятному запаху.

Сушить на воздухе

Если вы хотите полностью высушить белье на воздухе, вы можете развесить его на бельевой веревке. Обычно лучше всего сушить льняную одежду на открытом воздухе, но вы также можете установить веревку в комнаты, если вам это нужно.

С помощью прищепок прикрепите белье к веревке и подождите, пока оно высохнет. Не стоит использовать вешалку - на одежде появятся складки.

Высушить в сушильной машине

Если вы не хотите ждать, пока одежда из льна полностью высохнет на воздухе, положите ее в сушильную машину и установите низкий уровень отжима.

Подождите 5 минут, затем достаньте одежду и высушите ее на воздухе на бельевой веревке. Никогда не сушите вещи из льна в сушильной машине до полного высыхания - это может повредить щекотливый материал.

Обычно одежду из льна после высыхания не нужно гладить, если только она не сохранялась неправильно. В этом случае выберите средний уровень нагрева утюга и легко прогладьте с обеих сторон белье.