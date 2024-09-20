Готуємося до холодів: як прати речі з кашеміру

Речі з кашеміру - светри, шарфи та шапки - добре зігрівають і водночас легкі. З настанням холодів ці речі потребують прання та догляду, адже замінюють легкі літні речі.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрали поради та рекомендації з прання кашеміру, щоб не пошкодити волокна матеріалу.

Підготовка до прання кашемірових речей

Завжди перевіряйте етикетку з рекомендаціями по догляду, перед тим, як прати речі з кашеміру. Так само як і при пранні вовняних шапок, шарфів тощо, при пранні кашеміру потрібно дотримуватися особливої обережності.

Якщо на кашеміровому виробі є багато декоративних елементів, варто прати річ вручну - це вбереже виріб від можливих пошкоджень.

Як прати речі з кашеміру

Прати кашемір можна вручну або у пральній машині. А от чистити речі з кашеміру техніками "сухого прання" не рекомендовано.

В порівнянні з пранням таке очищення буде малоефективним, адже не видалятиме бруд і запахи, які глибоко проникають в волокна.

Як прати кашемірові речі вручну

Найкраще прати кашемір вручну - це продовжить термін носіння речей. Попри думку про тривалість такого методу, ручне прання кашеміру триває щонайбільше 15 хвилин і складається з всього декількох простих кроків.

Наповніть таз прохолодною водою приблизно наполовину, влийте невелику кількість засобу для прання, дотримуючись інструкцій виробника щодо дозування.

Перемішайте засіб з водою і обережно покладіть кашеміровий виріб так, щоб він був повністю занурений у розчин. Обережно стисніть виріб з кашеміру, щоб вода і мийний засіб краще проникли в його волокна, витісняючи бруд.

Залиште кашемір замочуватися в розчині прального засобу на 10 хвилин. Потім злийте мильний розчин для та ретельно промийте річ з кашеміру під холодною чистою водою.

При пранні кашемірового одягу вручну, важливо дотримуватися наступних порад:

ніколи не викручуйте та не тріть одяг з кашеміру , оскільки це може призвести до скручування волокон або розтягування - і змінити форму вашого джемпера або інших речей;

, оскільки це може призвести до скручування волокон або розтягування - і змінити форму вашого джемпера або інших речей; оскільки кашемір вимагає делікатного догляду, краще використовувати рідкий м'який засіб, що легше виполіскується.

Також краще уникати кондиціонера для білизни, який може призвести до швидкого зносу речей, оскільки він вирівнює структуру поверхні.

Як прати кашемірові речі в пральній машині

Кашемір також можна прати в пральній машині, за умови дотримання деяких запобіжних заходів, а саме:

для прання речей з кашеміру використовуйте делікатний режим або режим для вовни ;

; завжди періть кашемір у холодній воді, поклавши речі в сітчастий мішок для білизни ;

; використовуйте рідкий м'який пральний засіб, який делікатно очищує матеріал та легко вимивається з волокон.

Намагайтеся уникати використання кондиціонерів для білизни, оскільки вони можуть спричинити швидший знос тканини. Крім цього, в жодному разі не використовуйте після прання кашеміру сушильну машину.

Для прання речей з кашеміру використовують холодну воду (ілюстративне фото: Freepik)

Як сушити одяг з кашеміру

Попри те, що кашемір можна прати в пральній машині, речі з кашеміру не можна сушити в сушильній машині - висока температура повітря, як і води, шкодить матеріалу.

Щоб запобігти усадці одягу, ламкості волокон або утворенню ковтунців, завжди сушіть кашемір на повітрі.

Також не варто класти мокрий після прання одяг з кашеміру на батарею - ліпше розкласти кашемірові вироби для просушування на сухому рушнику чи сітці-сушарці і зачекати, доки речі висохнуть при кімнатній температурі.

Не слід підвішувати мокрий кашеміровий виріб, оскільки вага мокрих волокон призведе до розтягування речі.

Як часто прати речі з кашеміру

Відповідь залежить від кількох факторів, зокрема від вашого особистого рівня комфорту, від того, наскільки сильно ви пітнієте, а також від того, чи вдягається під кашеміровий одяг футболка або сорочка.

Загальна рекомендація - прати кашемірові та вовняні вироби приблизно після кожних трьох-чотирьох вдягань. Якщо у вашій шафі є купа светрів, які ви носите не надто часто, то один-два рази на сезон - ідеальний варіант, щоб зберегти їхню чистоту.

Також особливо важливо прати одяг з кашеміру, перед тим, як прибирати речі на літній сезон, оскільки залишки поту, парфумів або одеколону (навіть якщо вони не пахнуть) можуть приваблювати жучків та міль.