Как стирать купальник, чтобы он не потерял цвет и форму: готовимся к лету

Чтобы купальники служили долго и сохраняли свою форму и цвет, важно знать, как их правильно стирать. Эти советы помогут вам ухаживать за вашим купальником и сохранять его в прекрасном виде даже после многих использований.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Real Simple предоставляет рекомендации по стирке купальников вручную и в стиральной машине.

Как часто надо стирать купальник

Правильный уход за купальником начинается с регулярной стирки. Естественное окружение купальника, например хлорка в бассейне, песок, соль или даже солнцезащитные средства, могут значительно повредить ткань.

Поэтому важно стирать купальник после каждого использования, даже если вы не заходили в воду. Некоторые компоненты солнцезащитных средств, особенно минеральные лосьоны, могут привести к пожелтению или пятнам, если купальник не будет должным образом выстиран.

Прежде чем приступить к стирке, тщательно прополощите купальник в холодной воде, чтобы вымыть все химикаты и пот, которые могут повредить ткань. Для максимального эффекта можно замочить его на 30 минут в холодной воде. Идеально будет использовать специальный герметичный пакет, чтобы уже на пути домой с пляжа сохранить купальник в чистоте.

Как стирать купальник вручную

Лучший способ стирки купальников - вручную, ведь так ткань будет меньше вытягиваться и сохранять свою форму дольше. Вот несколько шагов для эффективной стирки:

Готовим мыльную воду: наполните раковину теплой водой и добавьте мягкое стиральное средство, специально предназначенное для активной одежды. Одной чайной ложки средства будет достаточно для одного купальника.

Переверните купальник на изнанку: это поможет сохранить внешнюю ткань от изнашивания и больше работать с зонами, которые часто контактируют с потом или солнцезащитным кремом.

Очистка щеткой: для очистки пятен на воротничках или местах, где попадает солнцезащитный крем, можно использовать мягкую щетку (например, старую зубную щетку), слегка втирая стиральное средство.

После этого тщательно полощите купальник в холодной воде, не выкручивая его. Сушите его на свежем воздухе, избегая прямого солнца, которое может вызвать выцветание цвета.

Стирать купальник надо правильно, чтобы он долго сохранял хорошее состояние (фото: Freepik.com)

Как стирать купальник в стиральной машине

Если этикетка вашего купальника позволяет стирку в стиральной машине, это может быть удобным вариантом. Однако важно соблюдать несколько простых правил:

Прочистите пятна: нанесите небольшое количество мягкого стирального средства на участки, где могут быть пятна от солнцезащитного крема.

Используйте мешок для стирки: переверните купальник на изнанку и поместите его в специальный мешок для стирки, чтобы избежать повреждений.

Настройте стиральную машину: выберите деликатный режим стирки и используйте холодную воду с мягким стиральным средством.

Не стирайте купальник вместе с полотенцами или другими тяжелыми тканями, чтобы избежать повреждения материала. После стирки не ставьте купальник в сушилку - лучше его высушить естественным способом, чтобы не испортить эластичность ткани.

Как убрать запахи плесени

Если купальник оставался мокрым слишком долго, он может набрать неприятный запах плесени. Для его устранения замочите купальник в воде с содой (1 часть соды на 4 части воды) на 30 минут, а затем постирайте вручную с мягким средством. Сода поможет эффективно избавиться от запаха без повреждения ткани.

Если запах остался после стирки, повторите процедуру или попробуйте замочить купальник в растворе уксуса и воды.

Как ухаживать за купальником, чтобы он служил дольше

Несмотря на все ваши усилия, купальник все равно может потерять свой вид из-за воздействия солнца, хлорки и соленой воды. Однако, чтобы уменьшить это влияние, всегда полощите купальник после купания в холодной воде. Кроме того, старайтесь избегать долгого пребывания под прямыми солнечными лучами во время сушки и храните купальник в тени.

Если вы часто посещаете горячие ванны или спа, старайтесь минимизировать их воздействие на ткань купальника. Сидение на грубых поверхностях, таких как бетон или дерево, также может повредить материал, поэтому всегда кладите полотенце под себя.