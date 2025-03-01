Як познайомити дитину з новим партнером: 10 важливих порад

Як правильно познайомити дітей з новим партнером після розлучення чи втрати близької людини? Це непростий, але важливий процес, який може вплинути на емоційний стан всієї сім’ї. Важливо зробити це обережно, не поспішаючи та враховуючи почуття дитини.

Як та коли познайомити дітей з новим партнером чи партнеркою, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Не поспішайте

Якщо стосунки тільки починаються і ви ще самі не впевнені, що це "та сама людина", знайомити її з дітьми зарано.

"Діти сильно прив’язуються, і якщо знайомство відбулося, а потім ця людина зникла, це може їх травмувати", - пояснює експерт.

Підготуйте дітей

Розкажіть їм про ваші нові стосунки, але без тиску. Наприклад: "У мене є людина, яка мені подобається, і з якою мені добре. Я хочу вас познайомити". Дайте дітям час переварити цю інформацію.

Виберіть правильний момент

Не варто знайомити дітей із партнером на фоні їхнього стресу (наприклад, якщо вони ще не прийняли сам факт розлучення або перебувають у складному емоційному стані).

Перша зустріч має бути нейтральною

Краще зустрітися на нейтральній території - в парку, кафе, на прогулянці.

"Дітям важливо відчути себе комфортно, а не бути "загнаними" в ситуацію, де вони не можуть втекти від незручного знайомства", - радить коуч.

Без примусу

Не змушуйте дитину одразу спілкуватися чи називати нового партнера "тато" або "мама". Дайте їй можливість спостерігати, звикати та будувати відносини у своєму темпі.

Дозвольте дитині виражати свої почуття

Можливо, дитина буде злитись, ревнувати або сумувати за іншим з батьків. Це нормально.

"Важливо вислухати її почуття і показати, що її думка важлива", - підкреслює Віталій Курсік.

Не нав’язуйте роль нового батька/матері

Ваш новий партнер - це не заміна рідного тата чи мами. Він може стати другом, наставником, але не варто насильно вписувати його в роль, до якої дитина ще не готова.

Демонструйте стабільність

Діти бояться змін. Якщо новий партнер постійно з’являється і зникає, дитина буде сприймати його як тимчасове явище і не зможе побудувати з ним довірливі стосунки.

Будьте готові до складнощів

Не завжди діти одразу приймають нового партнера. Це нормально, їм потрібен час. Головне - не нав’язувати та не тиснути.

Будуйте стосунки крок за кроком

Гармонійне знайомство - це не одна зустріч, а поступовий процес. Чим більше буде довіри та взаємоповаги, тим легше дітям буде прийняти нового партнера.

"Головне – дати зрозуміти дітям, що новий партнер не забирає у них батька чи матір, а просто стає частиною сім’ї. Якщо діяти обережно і з повагою до їхніх почуттів, знайомство може пройти легше, ніж здається", - резюмує експерт.

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