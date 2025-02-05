Свекруха втручається у виховання онуків. Що робити та як уникнути сварок?

Коли свекруха активно втручається у виховання дітей, це може викликати напругу в родині. Її поради, хоч і продиктовані добрими намірами, іноді суперечать вашим принципам або створюють відчуття тиску. Як діяти в такій ситуації, щоб зберегти гармонію та уникнути конфліктів?

Як реагувати, коли свекруха втручається у виховання онуків та уникнути сварок, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) магістр психології та психотерапевт Наталія Гаріна.

1. Встановіть межі

Чітко окресліть, що саме є вашою зоною відповідальності. Спокійно поясніть свекрусі, що ви вдячні за її турботу, але виховання дітей - це ваш обов’язок як батьків.

"Наприклад, скажіть: "Нам важливо, щоб у нашої дитини був єдиний підхід до правил", - радить психолог.

2. Вислухайте, але не завжди виконуйте

Деякі поради свекрухи можуть бути корисними, але це не означає, що всі вони мають бути виконані. Покажіть, що ви цінуєте її досвід, але приймаєте рішення самостійно: "Це цікава ідея, ми подумаємо, як це можна застосувати".

3. Пояснюйте свій підхід

Якщо ви використовуєте сучасні методики виховання, які відрізняються від традиційних, поділіться цим зі свекрухою.

"Наприклад: "Ми слідуємо підходу, що фокусуємося на емоційному інтелекті, тому уникаємо покарань". Розуміння ваших методів може зменшити критику", - каже Наталія Гаріна.

4. Розподіліть ролі

Замість того, щоб конфліктувати, запропонуйте свекрусі роль, яка дозволить їй відчувати себе важливою. Наприклад, попросіть її поділитися сімейними традиціями чи залучіть до ігор із дітьми. Це зніме напругу і покаже, що її підтримка цінується.

5. Говоріть як партнери

Ваш чоловік - важливий союзник у цій ситуації. Спокійно обговоріть із ним, як м'яко донести вашу позицію до його матері, адже слова від сина можуть звучати переконливіше.

6. Реагуйте спокійно

Не відповідайте на критику емоційно. Контроль емоцій допоможе уникнути ескалації конфлікту.

"Якщо свекруха каже: "Раніше ми так не робили!", спокійно відповідайте: "Зараз багато що змінилося, і це працює для нас", - радить психолог.

7. Дайте їй відчути важливість

Свекруха часто втручається, бо хоче відчувати себе потрібною. Замість конфронтації, знайдіть способи, як залучити її до життя онуків, не порушуючи ваших правил виховання.

І ще одна порада - знайдіть баланс

Кожна родина унікальна, але ключ до гармонії - це повага та готовність до діалогу.

"Пам'ятайте, що ваші цінності як батьків мають залишатися основою виховання, але водночас важливо підтримувати теплі стосунки в родині", - наголошує Наталія Гаріна.