Як позбутися запаху з мийки: прості лайфхаки для ідеальної чистоти на кухні

Як позбутися неприємного запаху з мийки

Насамперед з мийки необхідно прибрати весь брудний посуд, а також шматочки їжі. Після цього можна скористатися одним чи декількома способами, які не лише дезодорують, а й очищують поверхню раковини.

Почистити мийку з содою

Харчова сода - один з найбільш універсальних засобів для прибирання. Крім цього, сода має дезодорувальні властивості. Щоправда, доведеться докласти трохи зусиль під час чищення.

Насипте трохи соди на поверхню мийки або на злегка зволожену ганчірку. Ретельно вимийте раковину, злив і кран. На це потрібно всього дві-три хвилини, але якщо чистити мийку регулярно, неприємні запахи не турбуватимуть.

Помити раковину содою з оцтом

Цей спосіб вважається одним з найефективніших. Засипте в злив раковини пів склянки соди, потім залийте 100 мл оцту. Через 15-20 хвилин промийте злив великою кількістю гарячої води.

Засипати лимонну кислоту

Лимонна кислота допоможе розчинити залишки їжі та накип, прибравши неприємний запах з мийки. Засипте в злив 1 пакетик лимонної кислоти і залийте гарячою водою. Залиште засіб на 30 хвилин, потім промийте мийку.

Засипати шкірки цитрусових

Шкірки лимона, апельсина або грейпфрута містять ефірні олії, які мають антибактеріальні властивості і залишають приємний аромат.

Для того, щоб позбутися неприємного запаху з мийки, засипте подрібнені шкірки в злив, залийте гарячою водою і залиште на кілька годин.

Зробити домашній спрей для миття раковини

Домашній засіб для миття кухонної раковини допоможе позбутися неприємного запаху завдяки дезодорувальним властивостям інгредієнтів. Змішайте однакові частини білого оцту і води, а також 20-30 крапель вашої улюбленої ефірної олії у флаконі з розпилювачем.

Обприскайте мийку, приділяючи особливу увагу зливу. Залиште засіб на 5 хвилин, потім протріть поверхню вологою ганчіркою.

Як запобігти неприємному запаху з кухонної раковини

Запобігти неприємному запаху з мийки на кухні набагато простіше, ніж шукати спосіб розв'язання проблеми. До того ж для цього не потрібно значних зусиль - лише регулярне прибирання:

Намагайтеся не накопичувати в мийці брудний посуд. Якщо залишити брудний посуд у раковині, це призведе до появи неприємного запаху. Внаслідок дії повітря шматочки їжі починають гнити.

Викидайте старі губки для миття посуду. Старий матеріал накопичує бруд і жир, що призводить до появи неприємного запаху з часом.

Регулярно чистьте сифон. Сифон - це місце, де накопичується найбільше бруду і бактерій.

Не зливайте жир у раковину. Жир забиває труби і створює ідеальне середовище для розмноження бактерій.

Використовуйте сітку для зливу. Сітка затримає великі частинки їжі і запобіжить їхньому потраплянню в труби.

Регулярне чищення, використання оцту, соди, цитрусових та інших натуральних інгредієнтів допоможе підтримувати свіжість аромату на кухні. Важливо також не забувати про належне обслуговування мийки та труб для запобігання утворенню запахів у майбутньому.