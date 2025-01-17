8 простих лайфхаків, які допоможуть позбутися запаху цибулі та часнику з посуду

Часник і цибуля - невід'ємні інгредієнти багатьох страв, які додають їжі аромату та смаку. Однак після їхнього використання на посуді залишається стійкий запах цибулі та часнику, який інколи важко усунути навіть після миття.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало лайфхаки, які допоможуть позбутися запаху цибулі та часнику з посуду.

Промити гарячою водою з милом

Один з найпростіших способів - це просто помити посуд гарячою водою з милом. Висока температура води допомагає розчинити молекули, що утримують запахи, а мильний розчин сприяє їхньому виведенню з поверхні посуду.

Після миття з мийним засобом не забудьте додатково промити посуд чистою водою, щоб не залишити на ньому слідів мила.

Протерти харчовою содою

Харчова сода - це універсальний засіб, який допомагає не лише усунути запахи, але й очистити посуд від забруднень. Для цього розсипте невелику кількість соди на вологу губку і протріть нею посуд. Сода поглине запахи та забезпечить свіжість.

Для досягнення найкращих результатів залиште соду на кілька хвилин, а потім ретельно промийте посуд водою.

Залити посуд содовим розчином

Інший варіант використання харчової соди для того, щоб позбутися запаху цибулі і часнику - це замочити посуд у розчині соди та води. Для цього достатньо розчинити столову ложку соди в літрі теплої води і залишити посуд у цьому розчині на 15-20 хвилин.

Щоб остаточно усунути запахи цибулі та часнику з посуду, після замочування обов’язково промийте посуд під теплою водою.

Помити посуд оцтом

Оцет - ще один ефективний засіб для нейтралізації запахів. Щоб позбутися запаху часнику або цибулі, протріть поверхню посуду змоченою оцтом губкою.

Оцет не тільки прибирає запахи, але й володіє антисептичними властивостями, що також допомагає підтримувати чистоту посуду. Після цього ретельно промийте посуд і витріть його насухо.

Оцет допомагає позбутися стійкого запаху цибулі і часнику з посуду (ілюстративне фото: Freepik)

Замочити посуд в оцті

Якщо запах цибулі та часнику дуже стійкий і позбутися його за допомогою миття неможливо, можна спробувати замочити посуд в оцті, щоб продовжити тривалість дії речовини.

Замочіть посуд у розчині оцту і води (в співвідношенні 1:1) на 30 хвилин. Потім промийте посуд чистою водою.

Протерти кавовою гущею

Кава також є відмінним засобом для усунення неприємних запахів. Насипте кілька ложок кавової гущі на вологу губку і протріть посуд. Кава поглине запахи цибулі та часнику і надасть посуду приємний аромат.

Не забудьте після цього ретельно промити посуд водою, щоб позбутися від залишків кави.

Протерти посуд лимоном

Лимон - це натуральний засіб, який ефективно нейтралізує запахи. Для того, щоб позбутися запаху цибулі або часнику з посуду, вичавіть сік лимона на губку і протріть поверхню.

Для максимального ефекту після обробки лимоном промийте посуд водою, щоб позбутися різкого запаху цитрусового.

Проварити в посуді скибки лимона

Відвар з лимона, як і пара з соком цитрусових, може нейтралізувати різкі запахи. Просто розріжте лимон навпіл, додайте його в каструлю з киплячою водою і залиште на десять хвилин.

Якщо у вас залишилася лимонна цедра чи шматочки після приготування їжі, їх також можна прокип'ятити. Щоб підвищити ефективність способу, можна додати у воду столову ложку харчової соди.