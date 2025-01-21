Как избавиться от запаха из мойки: простые лайфхаки для идеальной чистоты на кухне

Как избавиться от неприятного запаха из мойки

Первым делом с мойки необходимо убрать всю грязную посуду, а также кусочки пищи. После этого можно воспользоваться одним или несколькими способами, которые не только дезодорируют, но и очищают поверхность раковины.

Почистить мойку с содой

Пищевая сода - одно из самых универсальных средств для уборки. Кроме этого, сода обладает дезодорирующими свойствами. Правда, придется приложить немного усилий во время чистки.

Насыпьте немного соды на поверхность мойки или на слегка увлажненную тряпку. Тщательно вымойте раковину, слив и кран. На это нужно всего две-три минуты, но если чистить мойку регулярно, неприятные запахи не будут беспокоить.

Помыть раковину содой с уксусом

Этот способ считается одним из самых эффективных. Засыпьте в слив раковины полстакана соды, затем залейте 100 мл уксуса. Через 15-20 минут промойте слив большим количеством горячей воды.

Засыпать лимонную кислоту

Лимонная кислота поможет растворить остатки пищи и накипь, убрав неприятный запах из мойки. Засыпьте в слив 1 пакетик лимонной кислоты и залейте горячей водой. Оставьте средство на 30 минут, затем промойте мойку.

Засыпать кожуру цитрусовых

Кожуры лимона, апельсина или грейпфрута содержат эфирные масла, которые обладают антибактериальными свойствами и оставляют приятный аромат.

Для того, чтобы избавиться от неприятного запаха из мойки, засыпьте измельченные кожуры в слив, залейте горячей водой и оставьте на несколько часов.

Сделать домашний спрей для мытья раковины

Домашнее средство для мытья кухонной раковины поможет избавиться от неприятного запаха благодаря дезодорирующим свойствам ингредиентов. Смешайте одинаковые части белого уксуса и воды, а также 20-30 капель вашего любимого эфирного масла во флаконе с распылителем.

Опрыскайте мойку, уделяя особое внимание сливу. Оставьте средство на 5 минут, затем протрите поверхность влажной тряпкой.

Как предотвратить неприятный запах из кухонной раковины

Предотвратить неприятный запах из мойки на кухне гораздо проще, чем искать способ решения проблемы. К тому же для этого не требуется значительных усилий - лишь регулярная уборка:

Старайтесь не накапливать в мойке грязную посуду. Если оставить грязную посуду в раковине, это приведет к появлению неприятного запаха. Вследствие действия воздуха кусочки пищи начинают гнить.

Выбрасывайте старые губки для мытья посуды. Старый материал накапливает грязь и жир, что приводит к появлению неприятного запаха со временем.

Регулярно чистьте сифон. Сифон - это место, где скапливается больше всего грязи и бактерий.

Не сливайте жир в раковину. Жир забивает трубы и создает идеальную среду для размножения бактерий.

Используйте сетку для слива. Сетка задержит крупные частицы пищи и предотвратит их попадание в трубы.

Регулярная чистка, использование уксуса, соды, цитрусовых и других натуральных ингредиентов поможет поддерживать свежесть аромата на кухне. Важно также не забывать о надлежащем обслуживании мойки и труб для предотвращения образования запахов в будущем.