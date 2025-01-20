10 найпростіших способів позбутися запахів на кухні після готування

Стійкий "аромат" риби чи цибулі на кухні робить приготування їжі значно менш приємним. Але існують прості способи позбутися запахів після готування.

Відчинити вікна та увімкнути витяжку

Це доволі очевидно, але один з найкращих способів позбутися запахів - вивітрити їх з дому, відкривши вікна та скориставшись вентиляцією над плитою, якщо вона у вас є.

Неодмінно відчиніть вікна, якщо ви збираєтеся готувати "ароматні" продукти, такі як риба або броколі - вентиляція є ключовим фактором в тому, як надовго в приміщенні залишаться різкі запахи.

Протерти поверхні содою

Харчова сода є ще одним чудовим засобом для боротьби з запахами. Присипте невеликою кількістю соди кухонні поверхні та залиште її на кілька хвилин, після чого протріть вологою ганчіркою. Сода також може бути корисною для миття посуду, який вбирає запахи.

Залишити миску з содою або оцтом на ніч

Якщо після вечері на кухні залишився стійкий запах, спробуйте залишити миску або дві з содою або оцтом на столі на ніч. Посуд з цими інгредієнтами також можна ставити на кухні під час приготування, щоб поглинати запах, коли він з'явиться.

Розкласти вугілля

Якщо ви збираєтеся смажити бекон або рибу, щоб поглинути неприємні аромати, можна розкласти на кухні активоване вугілля. Завдяки властивостям вугілля, після приготування їжі на кухні не залишиться неприємного аромату.

Використати кавову гущу

Хто не любить запах кави вранці? Заварювання свіжої кави або розміщення кавової гущі в неглибоких мисках по всій кухні може допомогти поглинути запахи після приготування їжі.

Відварити лимони

Зробіть лимонну пару, щоб нейтралізувати різкі запахи. Просто розріжте лимон навпіл, вкиньте його в каструлю з киплячою водою і залиште на десять хвилин.

Також можна прокип'ятити лимонну цедру чи шматочки лимона після приготування їжі. Для ще більш ефективного усунення запаху у воду радять додати столову ложку харчової соди.

Лимонна цедра допомагає позбутися неприємного запаху після готування (ілюстративне фото: Freepik)

Запалити ароматичні свічки

Ароматичні свічки або палички допоможуть не тільки усунути неприємні запахи після приготування їжі, але й створити затишну атмосферу на кухні.

Зробити аромадифузор

Можна надати оселі приємного аромату, навіть коли готуєте їжу, не купуючи освіжувачів повітря, свічок чи ароматизаторів.

Зробіть власний "аромадифузор" на плиті, використовуючи предмети з вашої кухні, такі як цитрусові, яблучні шкірки, гвоздику, палички кориці, розмарин тощо.

Додайте всі інгредієнти в каструлю з водою і кип'ятіть на повільному вогні під час і після приготування. Пара не лише допоможе позбутися неприємного запаху, але й допоможе зволожити повітря в сухий зимовий день.

Прокип'ятити оцет

Подібно до кип'ятіння лимонів або спецій, киплячий оцет - чудовий спосіб нейтралізувати сильні запахи. Для цього влийте в каструлю пів склянки оцту та одну склянку води і кип'ятіть суміш під час або після приготування їжі, щоб поглинути будь-які запахи з повітря.

Використати ефірну олію

Ефірні олії - це не тільки ароматерапія для тіла, але й чудові засоби для очищення повітря на кухні.

Лаванда, лимон, евкаліпт чи апельсин мають приємний стійкий аромат, що чудово нейтралізує неприємні запахи. Ви можете використовувати дифузор або просто розчинити кілька крапель олії в каструлі з водою.