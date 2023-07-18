Як позбутися вм'ятини на машині без відвідин СТО: лайфхак для водіїв

Через власну неуважність чи аварійну ситуацію на дорозі водій може пом'яти свою машину. Звісно, якщо пошкодження є значними, краще звернутися за допомогою спеціалістів. А от невеликі вм'ятини можна вирівняти самостійно.
Як це зробити - читайте нижче в матеріалі Styler.
Для початку можна скористатися звичайним технічним вантузом.
Для цього вам потрібно обережно накласти інструмент на вм'ятину й різко потягнути його назад. Таким чином метал повинен вирівнятися завдяки силі тяги. Повторіть такі дії декілька разів поспіль, щоб повністю усунути пошкодження.
Те саме можна зробити й з використанням сильного магніту. Вам також знадобиться шматок тканини. Розмістіть її між металом машини та магнітом і спробуйте притягнути пошкоджену ділянку, таким чином вирівнюючи її.
Інший спосіб говорить про застосування закону перепаду температур на пошкодженій ділянці. Спочатку вам необхідно просушити зону за допомогою фена, а потім прикласти до неї пакет із сухим льодом.
Для того, щоб не мати проблем із вирівнюванням металу, намагайтеся уникати аварійних ситуацій. Для цього дотримуйтеся цих простих правил:
Раніше ми розповідали, що завжди повинно бути у вашій машині про всяк випадок.
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