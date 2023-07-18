Как избавиться от вмятины на машине без посещения СТО: лайфхак для водителей

Существует несколько способов

Для начала можно воспользоваться обычным техническим вантузом.

Для этого нужно осторожно наложить инструмент на вмятину и резко потянуть его обратно. Таким образом металл должен выровняться благодаря силе тяги. Повторите следующие действия, чтобы полностью устранить повреждения.

То же самое можно сделать и с использованием сильного магнита. Вам также понадобится кусок ткани. Разместите ее между металлом машины и магнитом и попытайтесь притянуть поврежденный участок, таким образом выравнивая его.

Другой способ говорит о применении закона перепада температур на поврежденном участке. Сначала вам необходимо просушить зону с помощью фена, затем приложить к ней пакет с сухим льдом.

Как избегать ДТП на дорогах

Для того чтобы не испытывать проблем с выравниванием металла, старайтесь избегать аварийных ситуаций. Для этого соблюдайте эти простые правила: