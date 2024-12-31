Как избавиться от спама и назойливых звонков на iPhone: помогут секретные настройки

В эпоху постоянных звонков от мошенников и навязчивых рекламщиков каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда телефон буквально не умолкает. К счастью, iPhone предлагает несколько простых и эффективных способов справиться с этой проблемой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт о гаджетах Pocket-lint .

Как использовать функцию Live Voicemail для проверки звонков

Если на вашем iPhone установлена iOS 17 или более новая версия, функция "Живая голосовая почта" включена по умолчанию, если ваша страна и язык поддерживают ее. В число совместимых языков входят английский, французский, немецкий, испанский, кантонский, мандаринский, японский и бразильский португальский.

Когда кто-то оставляет голосовое сообщение, вы увидите транскрипцию в реальном времени на экране блокировки - при условии, что звонящий достаточно терпелив.

Если вы пропустили эту транскрипцию, не беспокойтесь: при активации функции "Визуальная голосовая почта", транскрипция будет доступна вместе с сохраненными сообщениями во вкладке "Голосовая почта" приложения "Телефон".

Чтобы включить или выключить функцию, выполните следующие действия:

Откройте приложение "Настройки" и перейдите в раздел "Приложения", далее “Телефон”

Нажмите "Живая голосовая почта"

Переключите опцию "Живая голосовая почта" в нужное положение. По умолчанию функция должна быть включена

Как использовать функцию Live Voicemail для проверки звонков (фото: AppleInsider)

Как отключить все неизвестные номера

Функция "Отключение неизвестных вызовов" - надежный способ защититься от спамеров. Ваш iPhone автоматически блокирует номера, с которыми вы раньше не общались, делая исключения для контактов из приложения "Контакты", номеров, с которыми вы переписывались, и тех, что были указаны в сообщениях.

Если вы позвоните на экстренный номер, эта функция будет временно отключена на 24 часа в качестве меры предосторожности.

Используйте эту функцию с осторожностью, так как вы можете случайно заблокировать важные звонки, например от коллег или близких.

Однако, если нежелательные звонки становятся настоящей проблемой, "Отключение неизвестных вызовов" может быть полезным инструментом, если все ваши важные контакты добавлены в приложение "Контакты".

Как включить функцию:

Откройте приложение "Настройки"

Выберите "Приложения", “Телефон” и “Заглушение неизвестных вызовов”

Переключите тумблер в положение "Включено"

Как отключить все неизвестные номера (фото: Pocket-lint)

Как заблокировать конкретные номера телефона

Как и ожидалось, вы можете заблокировать отдельные телефонные номера. Однако это не так удобно, как кажется, поскольку настойчивые звонящие могут легко сменить номер или подделать его. Этот вариант лучше всего использовать против компаний, которые отказываются оставить вас в покое.

Самый быстрый способ заблокировать номер - сразу после нежелательного звонка:

Откройте приложение "Телефон"

Перейдите на вкладку "Недавние"

Нажмите на кнопку "i" рядом с записью звонящего

Выберите "Заблокировать абонента"

Также вы можете заблокировать людей через приложение "Контакты" или через "Настройки", “Приложения”, “Телефон” и “Заблокированные контакты". Последний способ удобен для снятия блокировки при необходимости.

Как заблокировать конкретные номера телефона (фото: Pocket-lint)

Как проверять звонки с помощью сторонних приложений

Уже давно iPhone позволяет использовать сторонние приложения для автоматической идентификации и блокировки звонков. Следует поискать подходящее приложение в App Store, которое совместимо с вашим оператором и имеет подходящую стоимость.

Хорошая новость в том, что у Apple есть своя бесплатная услуга идентификации - Business Connect ID, которая включена по умолчанию. Однако она ограничена проверенными Apple компаниями, поэтому может не определять мелкие бизнесы и уж точно не сможет распознать мошенников или назойливых преследователей.