Як позбутися післясвяткової печії: найпростіші способи

Печія - поширене післясвяткове нездужання. Зазвичай воно з'являється після рясного вживання жирної та різноманітної їжі. Щоб усунути печію, потрібно забезпечити правильне зволоження організму.
Що можна випити, щоб позбутися печії, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Wprost.
Печія - це пекучий біль у грудях та стравоході (а іноді й в горлі). Цей дискомфорт виникає, коли стравохідний сфінктер не функціонує належним чином і їжа потрапляє назад зі шлунка до стравоходу, подразнюючи слизову оболонку горла.
Це супроводжується іншими симптомами, такими як кислий присмак у роті, неприємний запах з рота, гикавка та нудота.
Допомагає впоратися легкозасвоювана дієта та достатня кількість.
Вода - ваш найкращий союзник у боротьбі зі печією. Вона очищає стравохід від шлункової кислоти. Найкраще підійде варіант без додавання вуглекислого газу. Газ підвищує тиск у шлунку та розтягує його, що порушує роботу нижнього стравохідного сфінктера та сприяє "зворотному струму" перевареної в шлунку їжі.
У цьому випадку важлива температура рідини. Холодні та гарячі напої подразнюють стінки стравоходу та підвищують ймовірність виникнення неприємних симптомів.
Якщо ви хочете позбавитися симптомів печії, ви також можете збагатити своє меню такими продуктами, як:
Зробіть настій із шавлії, насіння фенхелю, ромашки або алтею. Одну чайну ложку інгредієнта залийте гарячою водою і наполягайте під кришкою 10-15 хвилин. Готовий настій процідіть і пийте суміш, що злегка остигнула (але не холодну).
Напої від печії діють, але ефект від них тимчасовий. Якщо проблема повторюється часто або триває довше кількох днів і немає чіткої причини, вам слід звернутися до свого лікаря.
Відчуття печіння у стравоході може бути симптомом захворювання і його не слід ігнорувати. Необхідно пам'ятати ще про одне важливе питання - настої на основі трав і спецій, а також овочеві соки, випиті в занадто великих кількостях, негативно впливають на організм.
Тому перестаратися з ними не варто. Однієї чашки рідини має бути достатньо, щоб усунути неприємні симптоми печії після переїдання.
Якщо ви відчуваєте печіння в горлі або стравоході, уникайте жирної та смаженої їжі. Також перестаньте пити міцну каву або чай. Уникайте гострих спецій (наприклад, чилі). Виключіть зі свого раціону алкоголь та цитрусові.
З'єднання, що містяться в них, посилюють вироблення травних соків у шлунку. В результаті вони можуть сприяти посиленню симптомів печії.
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