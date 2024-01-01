Как избавиться от послепраздничной изжоги: самые простые способы

Изжога - распространенное послепраздничное недомогание. Обычно оно появляется после обильного употребления жирной и разнообразной пищи. Чтобы убрать изжогу, нужно обеспечить правильное увлажнение организма.
Что можно выпить, чтобы избавиться от изжоги, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wprost.
Изжога - это жгучая боль в груди и пищеводе (а иногда и в горле). Этот дискомфорт возникает, когда пищеводный сфинктер не функционирует должным образом и пища попадает обратно из желудка в пищевод, раздражая слизистую оболочку горла.
Это сопровождается другими симптомами, такими как кислый привкус во рту, неприятный запах изо рта, икота и тошнота.
Помогает справиться легкоусвояемая диета и достаточное количество.
Вода - ваш лучший союзник в борьбе с изжогой. Она очищает пищевод от желудочной кислоты. Лучше всего подойдет вариант без добавления углекислого газа. Газ повышает давление в желудке и растягивает его, что нарушает работу нижнего пищеводного сфинктера и способствует "обратному току" переваренной в желудке пищи.
В этом случае важна и температура жидкости. Холодные и горячие напитки раздражают стенки пищевода и повышают вероятность возникновения неприятных симптомов.
Если вы хотите избавиться от симптомов изжоги, вы также можете обогатить свое меню такими продуктами, как:
Сделайте настой из шалфея, семян фенхеля, ромашки или алтея. Одну чайную ложку ингредиента залейте горячей водой и настаивайте под крышкой 10–15 минут. Готовый настой процедите и пейте слегка остывшую (но не холодную) смесь.
Напитки от изжоги действуют, но эффект от них временный. Если проблема повторяется часто или длится дольше нескольких дней и нет четкой причины, вам следует обратиться к своему лечащему врачу.
Ощущение жжения в пищеводе может быть симптомом заболевания и его не следует игнорировать. Необходимо помнить еще об одном важном вопросе - настои на основе трав и специй, а также овощные соки, выпитые в слишком больших количествах, оказывают негативное воздействие на организм.
Поэтому переусердствовать с ними не стоит. Одной чашки жидкости должно быть достаточно, чтобы устранить неприятные симптомы изжоги после переедания.
Если вы испытываете жжение в горле или пищеводе, избегайте жирной и жареной пищи. Также перестаньте пить крепкий кофе или чай. Избегайте острых специй (например, чили). Исключите из своего рациона алкоголь и цитрусовые.
Содержащиеся в них соединения усиливают выработку пищеварительных соков в желудке. В результате они могут способствовать усугублению симптомов изжоги.
Ранее мы писали, что назван лучший антипохмельный завтрак.
А еще рассказывали о том, как не переедать за праздничным столом.