7 лайфхаків, як не переїсти за новорічним столом: це точно допоможе

Напередодні Нового року варто знати, як стримати себе та не переїсти на свято. Варто знати, як правильно харчуватися та отримувати задоволення від їжі, щоб не змінювати свій гардероб після свят.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram нутриціолога Галини Терновик.

На Новий рік зазвичай готують салати з майонезом, м'ясні нарізки та бутерброди, але після такої їжі організм буде дуже виснажений.

Проявляється це у вигляді печії, здуття, сонливості та втоми. Тому нутриціолог назвала поради, які допоможуть органам травлення пережити новорічне застілля.

Не чекайте на святковий стіл

Категорично не можна голодувати та чекати на святковий стіл.

Експерт зазначила, що обов'язково протягом дня має бути сніданок та обід. Важливо пам'ятати, що вечеря - це найлегший прийом їжі за день.

Пийте багато води

На 1 келих алкоголю повинна припадати 1 склянка води (не чаю, соку чи солодких газованих напоїв).

Варто пам'ятати, що для утилізації алкоголю йде велика витрата води, тому збільшуйте її споживання. Це допоможе організму детоксикації саме через нирки.

Під час їжі прийміть травні ферменти

Ферменти покращують процес травлення важкої їжі, допоможуть уникнути зайвого навантаження на ШКТ.

Краще обирати рослинні ферменти, але якщо немає, то аптечні теж можуть підійти.

Їжте багато клітковини

Сюди відносять овочі та зелень. Клітковина активізує моторику шлунково-кишкового тракту, що допоможе організму легше і швидше перетравити їжу та утилізувати продукти обміну.

Безалкогольні напої

Якщо хочеться випити алкогольні напої, то обирайте саме сухе вино, замість солодкого та напівсолодкого. Все через великий вміст цукру у таких напоях.

Випийте сорбент

За 30 хвилин до застілля та після (через 30 хвилин) випийте сорбент.

Підійде ентеросгель, смекта та кокосове вугілля. Сорбенти пов'язують токсини, що полегшує роботу печінки.

Скоротіть час застілля

Нутриціолог каже, що 2-3 години сидіти за столом - це дуже довго та важко для ваших органів травлення. Ідеально провести за гулянням не довше години, щоб не переїсти. Все тому, що може виникнути звичка - їсти від нудьги.