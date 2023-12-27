Названо ідеальний антипохмільний сніданок, який допоможе вам почуватися людиною

З ранку ви можете відчувати похмілля, якщо напередодні перебрали з алкоголем. Окрім великої кількості води, яку потрібно пити, дуже важливо у цей день правильно харчуватися, щоб знову відчути себе людиною.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Metro.

Ідеальний антипохмільний сніданок

Дієтолог Кара Шоу розповіла, що вам потрібно їсти, щоб швидше прийти до тями від алкоголю.

За словами експерта, ваш сніданок повинен містити дві ключові речі: по-перше, вам потрібно повернути рівень цукру в крові на нормальний рівень, а по-друге, ви маєте підтримати свою бідну печінку, яка виконує основну роботу з розщеплення алкоголю.

"Якщо ви пили цілий день, особливо багато пива, коктейлів з високим вмістом цукру або солодких коктейлів, цілком імовірно, що рівень цукру в крові впаде до ранку", - сказала Кара.

"Щоб підтримати рівень цукру в крові, насамперед снідайте протягом 90 хвилин після пробудження, але обов'язково обирайте варіант із високим вмістом білка", - додала вона.

Коли справа доходить до печінки, алкоголь надає на неї велике навантаження, тому детоксикація вимагатиме додаткової підтримки. Ви можете отримати потрібне цьому органу з достатньої кількості білка, а також вітамінів групи B та антиоксидантів.

Ідеальний сніданок після похмілля - це:

3 яйця, приготовлені будь-яким способом

½ склянки смажених грибів на оливковій олії

½ авокадо

Трохи фети

Жменя приготовлених помідорів

Крапля оливкової олії

Яйця є гарним джерелом білка та багатим джерелом холіну, що сприяє детоксикації печінки. Гриби є добрим джерелом вітамінів групи B, які підтримують печінку.

Авокадо - це корисний жир, багатий на поживні речовини, такі як калій і вітамін Е, а також клітковиною, яка допомагає виводити токсини. Фета забезпечує додатковий білок та джерело B12, яке додасть вам енергії після важкої ночі.

Приготовлені помідори мають антиоксидантні та протизапальні властивості, які допомагають звести нанівець вплив алкоголю.

Оливкова олія містить поліфеноли та безліч протизапальних властивостей, які допомагають зменшити окисний стрес, який може спричинити надмірне вживання алкоголю.

Не забувайте поєднувати це із великою кількістю води, щоб відновити водний баланс.