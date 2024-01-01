Як позбутися післясвяткової печії: найпростіші способи

Печія - поширене післясвяткове нездужання. Зазвичай воно з'являється після рясного вживання жирної та різноманітної їжі. Щоб усунути печію, потрібно забезпечити правильне зволоження організму.

Що можна випити, щоб позбутися печії, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Wprost.

Що таке печія

Печія - це пекучий біль у грудях та стравоході (а іноді й в горлі). Цей дискомфорт виникає, коли стравохідний сфінктер не функціонує належним чином і їжа потрапляє назад зі шлунка до стравоходу, подразнюючи слизову оболонку горла.

Це супроводжується іншими симптомами, такими як кислий присмак у роті, неприємний запах з рота, гикавка та нудота.

Допомагає впоратися легкозасвоювана дієта та достатня кількість.

Що пити від печії

Вода - ваш найкращий союзник у боротьбі зі печією. Вона очищає стравохід від шлункової кислоти. Найкраще підійде варіант без додавання вуглекислого газу. Газ підвищує тиск у шлунку та розтягує його, що порушує роботу нижнього стравохідного сфінктера та сприяє "зворотному струму" перевареної в шлунку їжі.

У цьому випадку важлива температура рідини. Холодні та гарячі напої подразнюють стінки стравоходу та підвищують ймовірність виникнення неприємних симптомів.

Якщо ви хочете позбавитися симптомів печії, ви також можете збагатити своє меню такими продуктами, як:

молоко, кефір або пахта - містять білок і кальцій, які нейтралізують травні кислоти й водночас підтримують роботу стравохідного сфінктера (його дисфункція - одна з основних причин печії)

вода з харчовою содою (достатньо половини чайної ложки харчової соди на 250 мл рідини) - цей напій знижує високий pH у шлунку і, як наслідок, зменшує відчуття печіння (зверніть увагу: цього напою слід уникати вагітним жінкам)

настоянка льону - зерна льону при контакті з водою виділяють слиз, який обволікає стравохід і створює захисний шар (в такий спосіб заспокоюючи роздратування, викликане печією),

настоянка кмину - для її приготування чайну ложку насіння подрібніть у ступці, залийте гарячою (але не окропом) водою, а через п'ятнадцять хвилин процідіть і випийте (з'єднання, що містяться в напої, позитивно впливають на травну систему та усунуть пекучий біль у горлі)

настій імбиру - чайну ложку тертого кореня залити гарячою водою, накрити кришкою, після остигання та проціджування випити напій (це допоможе позбутися неприємних симптомів, пов'язаних із відрижкою)

чай з мелісою - надає заспокійливу дію, тому може зменшити симптоми печії (особливо, якщо проблема викликана стресом та надмірною напругою),

екстракт солодки - зміцнює слизову стравоходу і, як наслідок, знижує ризик подразнення, викликаного шлунковими кислотами (половину чайної ложки подрібненого кореня залити водою, кип'ятити 10 хвилин, процідити суміш, почекати, поки вона трохи охолоне і напій),

сік сирої картоплі – регулює секрецію шлункових кислот та зменшує запалення та подразнення в травній системі, а значить, допомагає впоратися зі печінням у стравоході (для приготування напою необхідно очистити овочі, натерти їх на тертці та віджати рідину з отриманої м'якоті).

Які ще є способи боротьби з неприємними симптомами печії

Зробіть настій із шавлії, насіння фенхелю, ромашки або алтею. Одну чайну ложку інгредієнта залийте гарячою водою і наполягайте під кришкою 10-15 хвилин. Готовий настій процідіть і пийте суміш, що злегка остигнула (але не холодну).

Чи завжди ефективні домашні засоби від печії

Напої від печії діють, але ефект від них тимчасовий. Якщо проблема повторюється часто або триває довше кількох днів і немає чіткої причини, вам слід звернутися до свого лікаря.

Відчуття печіння у стравоході може бути симптомом захворювання і його не слід ігнорувати. Необхідно пам'ятати ще про одне важливе питання - настої на основі трав і спецій, а також овочеві соки, випиті в занадто великих кількостях, негативно впливають на організм.

Тому перестаратися з ними не варто. Однієї чашки рідини має бути достатньо, щоб усунути неприємні симптоми печії після переїдання.

Що не можна їсти та пити, якщо вас мучить печія

Якщо ви відчуваєте печіння в горлі або стравоході, уникайте жирної та смаженої їжі. Також перестаньте пити міцну каву або чай. Уникайте гострих спецій (наприклад, чилі). Виключіть зі свого раціону алкоголь та цитрусові.

З'єднання, що містяться в них, посилюють вироблення травних соків у шлунку. В результаті вони можуть сприяти посиленню симптомів печії.