Как избавиться от послепраздничной изжоги: самые простые способы

Изжога - распространенное послепраздничное недомогание. Обычно оно появляется после обильного употребления жирной и разнообразной пищи. Чтобы убрать изжогу, нужно обеспечить правильное увлажнение организма.

Что можно выпить, чтобы избавиться от изжоги, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wprost.

Что такое изжога

Изжога - это жгучая боль в груди и пищеводе (а иногда и в горле). Этот дискомфорт возникает, когда пищеводный сфинктер не функционирует должным образом и пища попадает обратно из желудка в пищевод, раздражая слизистую оболочку горла.

Это сопровождается другими симптомами, такими как кислый привкус во рту, неприятный запах изо рта, икота и тошнота.

Помогает справиться легкоусвояемая диета и достаточное количество.

Что пить от изжоги

Вода - ваш лучший союзник в борьбе с изжогой. Она очищает пищевод от желудочной кислоты. Лучше всего подойдет вариант без добавления углекислого газа. Газ повышает давление в желудке и растягивает его, что нарушает работу нижнего пищеводного сфинктера и способствует "обратному току" переваренной в желудке пищи.

В этом случае важна и температура жидкости. Холодные и горячие напитки раздражают стенки пищевода и повышают вероятность возникновения неприятных симптомов.

Если вы хотите избавиться от симптомов изжоги, вы также можете обогатить свое меню такими продуктами, как:

молоко, кефир или пахта - содержат белок и кальций, которые нейтрализуют пищеварительные кислоты и в то же время поддерживают работу пищеводного сфинктера (его дисфункция - одна из основных причин изжоги)

вода с пищевой содой (достаточно половины чайной ложки пищевой соды на 250 мл жидкости) - этот напиток снижает высокий pH в желудке и, как следствие, уменьшает ощущение жжения (обратите внимание: этого напитка следует избегать беременным женщинам)

настойка льна - зерна льна при контакте с водой выделяют слизь, которая обволакивает пищевод и создает защитный слой (таким образом успокаивая раздражение, вызванное изжогой),

настойка тмина - для ее приготовления чайную ложку семян измельчите в ступке, залейте горячей (но не кипятком) водой, а через пятнадцать минут процедите и выпейте (содержащиеся в напитке соединения положительно влияют на пищеварительную систему и устранить жгучую боль в горле)

настой имбиря - чайную ложку тертого корня залить горячей водой, накрыть крышкой, после остывания и процеживания выпить напиток (это поможет избавиться от неприятных симптомов, связанных со срыгиванием)

чай с мелиссой - оказывает успокаивающее действие, поэтому может уменьшить симптомы изжоги (особенно, если проблема вызвана стрессом и чрезмерным напряжением),

экстракт солодки - укрепляет слизистую пищевода и, как следствие, снижает риск раздражения, вызванного желудочными кислотами (половину чайной ложки измельченного корня залить водой, кипятить 10 минут, процедить смесь, подождать, пока она немного остынет и напиток),

сок сырого картофеля – регулирует секрецию желудочных кислот и уменьшает воспаление и раздражение в пищеварительной системе, а значит, помогает справиться со жжением в пищеводе (для приготовления напитка необходимо очистить овощи, натереть их на терке и отжать жидкость из полученной мякоти).

Какие еще есть способы борьбы с неприятными симптомами изжоги

Сделайте настой из шалфея, семян фенхеля, ромашки или алтея. Одну чайную ложку ингредиента залейте горячей водой и настаивайте под крышкой 10–15 минут. Готовый настой процедите и пейте слегка остывшую (но не холодную) смесь.

Всегда ли эффективны домашние средства от изжоги

Напитки от изжоги действуют, но эффект от них временный. Если проблема повторяется часто или длится дольше нескольких дней и нет четкой причины, вам следует обратиться к своему лечащему врачу.

Ощущение жжения в пищеводе может быть симптомом заболевания и его не следует игнорировать. Необходимо помнить еще об одном важном вопросе - настои на основе трав и специй, а также овощные соки, выпитые в слишком больших количествах, оказывают негативное воздействие на организм.

Поэтому переусердствовать с ними не стоит. Одной чашки жидкости должно быть достаточно, чтобы устранить неприятные симптомы изжоги после переедания.

Что нельзя есть и пить, если вас мучает изжога

Если вы испытываете жжение в горле или пищеводе, избегайте жирной и жареной пищи. Также перестаньте пить крепкий кофе или чай. Избегайте острых специй (например, чили). Исключите из своего рациона алкоголь и цитрусовые.

Содержащиеся в них соединения усиливают выработку пищеварительных соков в желудке. В результате они могут способствовать усугублению симптомов изжоги.