Як позбутися гризунів восени та врятувати зібраний урожай

Осінь - це час, коли гризуни, такі як миші та щури, починають активно переселятися з полів у пошуках їжі ближче до людських осель та господарських будівель. Саме в цей період потрібно подбати про захист житла та врожаю від цих шкідників, адже, окрім значної матеріальної шкоди, гризуни є переносниками небезпечних хвороб та інфекцій.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує кілька перевірених методів, від механічних до хімічних та народних, для ефективної боротьби з гризунами.

Чому важливо боротися з гризунами

Присутність гризунів у будинку або на господарському подвір'ї може мати негативні наслідки не тільки для врожаю, а й для здоров'я людей. Ось чому важливо боротися з мишами та щурами:

Гризуни знищують дерева, кущі та врожай на ділянці.

Вони є переносниками небезпечних інфекцій, таких як сальмонельоз, чума та лептоспіроз.

Миші та щури можуть переносити грибкові захворювання, заражаючи овочі.

Псують продукти, залишаючи неприємний запах та сліди життєдіяльності.

Механічні методи боротьби з гризунами

Механічні засоби, такі як пастки й капкани, є одним із традиційних способів боротьби з гризунами.

Пастки різних типів встановлюються поблизу входів, нір або вздовж стін, де найчастіше ходять миші та щури. Для приманки використовуються такі продукти, як сало чи хліб, змочений у рослинній олії.

Однак потрібно дотримуватись обережності: перед встановленням пастки необхідно вимити та обробити її, щоб уникнути відлякування гризунів запахом людини.

Якщо звичайні пастки не працюють, можна використовувати клітки-пастки, які захлопуються, коли тварина заходить всередину. Пастки слід регулярно перевіряти та змінювати приманку кожні 5-10 днів.

Мишоловка - найпростіший, але не завжди ефективний метод боротьби з гризунами (фото: Pixabay.com)

Народні засоби боротьби з гризунами

Окрім механічних та хімічних методів, існує безліч народних способів боротьби з мишами та щурами, що перевірені роками. Вони є безпечними для людей і тварин, але можуть бути досить ефективними.

Суміш борошна і гіпсу. Змішайте рівні частини пшеничного борошна та будівельного гіпсу і розсипте у місцях, де водяться гризуни. Після споживання цієї суміші в шлунку гіпс твердне, що призводить до загибелі тварини.



Цукор і негашене вапно. Цей метод полягає у змішуванні цукру та негашеного вапна в рівних пропорціях. Вапно, потрапляючи в шлунок гризуна, викликає опіки, змушуючи тварину залишати місце проживання.

Пробка з салом. Винні пробки розрізають на маленькі шматочки, які змочують у свинячому салі. Суміш розкладають у місцях активності мишей і щурів. Проковтуючи пробку, гризун затикає шлунок, що веде до його загибелі.

Полин і пижмо. Аромат цих трав відлякує гризунів. Розкладіть свіжі або сушені пучки полину та пижма в місцях можливого проникнення шкідників - у підвалах, сараях, на городі. Гризуни не витримують їх запаху і намагаються піти геть.

Розчин аміаку або нафталіну. Ці речовини мають дуже різкий запах, який гризуни не переносять. Їх можна розбризкувати або залишати у відкритих місткостях в приміщеннях, де немає харчових продуктів, щоб не зіпсувати їх смак.

Оцет і нашатирний спирт. Ватні тампони, змочені в оцті або нашатирі, розкладають уздовж стін і в кутах приміщення. Різкий запах змушує мишей і щурів шукати інше місце для проживання.

Картопляний крохмаль. Ще один простий спосіб - насипати картопляний крохмаль у місцях скупчення гризунів. Коли миші його з'їдають, він набрякає в шлунку і ускладнює процес травлення, що також може спричинити загибель шкідників.

Бузина. Вважається, що коріння бузини має отруйні властивості для гризунів. Посадіть цю рослину біля будинку або розкладіть її гілочки в місцях, де бачили мишей. Це допоможе захистити ділянку від небажаних гостей.

Є багато народних способів позбутися гризунів (фото: Pixabay.com)

Ультразвукові відлякувачі

Сучасні технології пропонують ультразвукові відлякувачі, які стали одним із найбільш безпечних та гуманних методів боротьби з гризунами.

Ці прилади видають звуки на частотах, що не чутні для людини, але є дуже неприємними для мишей та щурів, змушуючи їх покинути приміщення. Вони підходять для використання як у житлових, так і в господарських приміщеннях.