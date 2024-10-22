Как избавиться от грызунов осенью и спасти собранный урожай

Осень - это время, когда грызуны, такие как мыши и крысы, начинают активно переселяться с полей в поисках пищи ближе к человеческим домам и хозяйственным зданиям. Именно в этот период нужно позаботиться о защите жилья и урожая от этих вредителей, ведь кроме значительного материального вреда грызуны являются переносчиками опасных болезней и инфекций.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает несколько проверенных методов, от механических до химических и народных, для эффективной борьбы с грызунами.

Почему важно бороться с грызунами

Присутствие грызунов в доме или во дворе может иметь негативные последствия не только для урожая, но и для здоровья людей. Вот почему важно бороться с мышами и крысами:

Грызуны уничтожают деревья, кустарники и урожай на участке.

Они являются переносчиками опасных инфекций, таких как сальмонеллез, чума и лептоспироз.

Мыши и крысы могут переносить грибковые заболевания, заражая овощи.

Портят продукты, оставляя неприятный запах и следы жизнедеятельности.

Механические методы борьбы с грызунами

Механические средства, такие как ловушки и капканы, являются одним из традиционных способов борьбы с грызунами.

Ловушки разных типов устанавливаются вблизи входов, нор или вдоль стен, где чаще всего ходят мыши и крысы. Для приманки используются такие продукты как сало или хлеб, смоченный в растительном масле.

Однако следует соблюдать осторожность: перед установкой ловушки необходимо вымыть и обработать ее, чтобы избежать отпугивания грызунов запахом человека.

Если обычные ловушки не работают, можно использовать клетки-ловушки, которые захлопываются, когда животное заходит внутрь. Ловушки следует регулярно проверять и менять приманку каждые 5-10 дней.

Мышеловка - самый простой, но не всегда эффективный метод борьбы с грызунами (фото: Pixabay.com)

Народные средства борьбы с грызунами

Кроме механических и химических методов существует множество народных способов борьбы с мышами и крысами, которые проверены годами. Они безопасны для людей и животных, но могут быть достаточно эффективными.

Смесь муки и гипса. Смешайте равные части пшеничной муки и строительного гипса и рассыпьте в местах, где водятся грызуны. После употребления этой смеси в желудке гипс затвердевает, что приводит к гибели животного.



Сахар и негашеная известь. Этот метод заключается в смешивании сахара и негашеной извести в равных пропорциях. Известь, попадая в желудок грызуна, вызывает ожоги, заставляя животное покидать место жительства.

Пробка с салом. Винные пробки разрезают на маленькие кусочки, которые смачивают в свином сале. Смесь разлагают в местах активности мышей и крыс. Проглатывая пробку, грызун затыкает желудок, ведущий к его гибели.

Полынь и пижма. Аромат этих трав отпугивает грызунов. Разложите свежие или сушеные пучки полыни и пижмы в местах возможного проникновения вредителей – в подвалах, сараях, на огороде. Грызуны не выдерживают их запаха и пытаются уйти.

Раствор аммиака или нафталина. Эти вещества обладают очень резким запахом, который грызуны не переносят. Их можно разбрызгивать или оставлять в открытых емкостях в помещениях, где нет пищевых продуктов, чтобы не испортить их вкус.

Уксус и нашатырный спирт. Ватные тампоны, смоченные в уксусе или нашатыре, разлагают вдоль стен и в углах помещения. Резкий запах заставляет мышей и крыс искать другое место для обитания.

Картофельный крахмал. Еще один простой способ - насыпать картофельный крахмал в местах скопления грызунов. Когда мыши его съедают, он отекает в желудке и затрудняет процесс пищеварения, что также может привести к гибели вредителей.

Бузина. Считается, что корни бузины обладают ядовитыми свойствами для грызунов. Усадите это растение возле дома или разложите его веточки в местах, где видели мышей. Это поможет оградить участок от нежелательных гостей.

Есть много народных способов избавиться от грызунов (фото: Pixabay.com)

Ультразвуковые отпугиватели

Современные технологии предлагают ультразвуковые отпугиватели, ставшие одним из самых безопасных и гуманных методов борьбы с грызунами.

Эти приборы издают звуки на частотах, которые не слышны для человека, но очень неприятны для мышей и крыс, заставляя их покинуть помещение. Они подходят для использования как в жилых, так и хозяйственных помещениях.