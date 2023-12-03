Миші та щури назавжди підуть з вашого будинку, якщо ви приготуєте для них такі "сюрпризи"

Щури та миші - часті "гості" у приватних будинках. Звісно ж, гризунам ніхто не радіє, адже вони завждають чимало шкоди. Буває і так, що миші з'являються навіть у квартирах. І якщо ви втомилися розставляти пастки, а отрута вже не діє, вам допоможуть три прості та дієві лайфхаки.

Як назавжди позбутися мишей та щурів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express .

Нафталінові кульки

Як запевняють експерти, ви зможете забути про мишей та щурів, якщо залишите для них "сюрпризи" у вигляді кульок нафталіну. Цей лайфхак варто випробовувати обережно. Не забувайте, що нафталін небезпечний для тварин та людей.

"Нафталінові кульки слід використовувати лише в добре провітрюваних приміщеннях і використовувати для боротьби з мишами та щурами, розміщуючи їх безпосередньо у проблемних місцях", - пояснили експерти.

Миші не люблять нафталін (фото: freepik.com)

Олія перцевої м'яти

Така олія продається в аптеках. Змочіть нею ватні диски й розложіть їх там, де бачили гризунів. Також ви можете влаштувати пастки. Покладіть диски, просочені олією, там, де миші та щури можуть пролазити до вашої оселі.

"Якщо ви знаєте, що вони лише намагаються потрапити у ваш гараж, пральню чи певну територію, ви можете використати олію перцевої м’яти, щоб відігнати їх. Цей метод працює як на вулиці, так і в приміщенні", - зазначили експерти.

Миші втечуть від перцевої м'яти (фото: freepik.com)

Додайте піну

Якщо ви точно знаєте, звідки миші лізуть до будинку, підготуйте для них "сюрприз". Заповніть отвори та щілини піною або іншим спеціальним засобом. Це перекриє гризунам шлях.

Гризуни можуть потрапляти до оселі через невеликі отвори у стінах і підлозі, але ці ділянки можна "захистити". Не забувайте, що піні потрібно дати затвердіти, лише потім її можна шліфувати.