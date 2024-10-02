Позбавтеся їх назавжди: секрети, як восени знищити шкідників на городі

Осінь - важливий час для боротьби зі шкідниками в саду та городі. Збір врожаю закінчено, а головне завдання садівника - зробити все можливе, аби позбавити шкідників зимівлі. Які методи для цього найдієвіші?

РБК-Україна (проєкт Styler) надає кілька рекомендацій про те, як ефективно боротися зі шкідниками восени.

Де зимують комахи-шкідники

Шкідники можуть завдати чималої шкоди вашим рослинам протягом сезону. Вони залишаються активними і восени, влаштовуючи зимівлю у різних укриттях саду та городу.

Найпоширеніші шкідники плодового саду та ягідних кущів включають короїдів, кліщів, пильщиків, тлю та інші. Основні місця зимівлі цих шкідників:

У тріщинах кори дерев та на молодих гілках.

Під лускою бруньок та у землі при стовбурах дерев.

Під опалим листям, плодами та рослинними залишками.

У ґрунті під ягідними кущами та овочевими культурами.

Знання про те, де зимують шкідники, допомагає ефективніше планувати заходи з боротьби.

Перекопування ґрунту є ефективним шляхом боротьби зі шкідниками (фото: Freepik.com)

Перекопування ґрунту та мульчування

Перекопування ґрунту є ефективним методом боротьби зі шкідниками, які зимують в землі. Пізньої осені, перед настанням морозів, перекопайте ґрунт під деревами та на грядках. Це дозволить вивернути личинки, кокони та яйця шкідників на поверхню, де вони загинуть від морозу.

Після перекопування ґрунту, для захисту рослин, рекомендується замульчувати приствольні круги та грядки. Товстий шар мульчі навесні допоможе перешкодити шкідникам вибратися на поверхню.

Механічні методи боротьби зі шкідниками

Осінь - чудовий час для використання механічних методів боротьби зі шкідниками. Один з найефективніших способів - ручне очищення саду:

Очистіть дерева від залишків листя та плодів, які не впали. Видаліть мертву кору зі стовбурів і гілок.

Зберіть опале листя, гілки та інші рослинні залишки з приствольних кругів дерев та грядок.

Видаліть усі бур'яни, особливо багаторічні, та знищіть залишки рослин, які можуть стати місцем зимівлі шкідників.

Ці заходи допоможуть значно знизити чисельність шкідників, які могли б перезимувати у вашому саду.

Хімічні засоби залишаються найефективнішими у боротьбі зі шкідниками (фото: Freepik.com)

Хімічна обробка саду

Попри механічні методи боротьби, частина шкідників все одно залишиться в саду. Тому важливим етапом є осіння обробка рослин хімічними препаратами. Вибір препаратів залежить від температурних умов:

Карбамід (сечовина). Використовується в концентрації 200-300 г на 10 л води для обробки кори та молодих пагонів. Цей засіб ефективно видаляє шкідників, що зимують у тріщинах кори.

Використовується в концентрації 200-300 г на 10 л води для обробки кори та молодих пагонів. Цей засіб ефективно видаляє шкідників, що зимують у тріщинах кори. Залізний купорос. Використовується для обприскування всього саду, включаючи приствольні круги та ґрунт. Концентрація залежить від рівня зараження саду - від 200 до 500 г на 10 л води.

Використовується для обприскування всього саду, включаючи приствольні круги та ґрунт. Концентрація залежить від рівня зараження саду - від 200 до 500 г на 10 л води. Мідний купорос. Традиційний препарат для боротьби зі шкідниками восени, використовується в концентрації 300 г на 10 л води. Може бути використаний разом з гашеним вапном для підвищення ефективності.

Осінні обробки проводять після опадання листя, при температурі не нижче +5°С. Важливо пам'ятати, що надмірна концентрація препаратів може спричинити опіки на рослинах, тому ретельно дотримуйтесь рекомендацій щодо їх використання.