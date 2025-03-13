Як позбутися другого підборіддя: єдиний метод, який дійсно працює

Чому з’являється друге підборіддя?

Основні причини його утворення:

Надлишкова вага

Жирові відкладення накопичуються в зоні підборіддя, утворюючи складку.

Втрата еластичності шкіри

З віком рівень колагену та еластину в організмі знижується, що спричиняє обвисання тканин.

Генетична схильність

Якщо у близьких родичів є друге підборіддя, ймовірність його появи значно зростає.

Погана постава

Постійне нахиляння голови вперед, наприклад, під час використання телефону чи роботи за комп’ютером, призводить до ослаблення м’язів шиї.

Який метод дійсно працює?

Щоб прибрати друге підборіддя, потрібно впливати на проблему комплексно: зміцнювати м’язи, зменшувати жирові відкладення та покращувати стан шкіри. Найефективніший спосіб включає регулярне виконання спеціальних вправ, які підтягнуть овал обличчя та зроблять контури чіткішими.

Ефективний комплекс вправ

Витягування підборіддя

Сядьте рівно, підніміть голову вгору та висуньте підборіддя вперед.

Затримайтеся в такому положенні на 5 секунд, потім розслабте м’язи.

Повторіть 10-15 разів.

Жування

Уявіть, що ви жуєте жувальну гумку, при цьому напружуючи м’язи шиї та підборіддя.

Виконуйте вправу протягом 30 секунд, повторіть 3 підходи.

Нахили голови

Повільно закидайте голову назад, намагаючись дотягнутися губами до стелі.

Утримуйте положення 5 секунд, потім поверніться у вихідну позицію.

Повторіть 10 разів.

Опір долоні

Покладіть кулак під підборіддя та натискайте ним вгору, при цьому напружуючи м’язи шиї.

Утримуйте напругу 10 секунд, потім розслабте м’язи.

Виконайте 10-12 повторень.

Харчування та догляд за шкірою

Щоб прискорити результат, важливо переглянути харчові звички:

Зменшіть кількість цукру, солі та оброблених продуктів.

Вживайте більше білкової їжі (риба, курка, яйця), яка сприяє зміцненню м’язів.

Контролюйте рівень води в організмі, щоб уникнути набряків.

Косметичні процедури також можуть допомогти: масаж обличчя покращує кровообіг, а лімфодренажні техніки зменшують набряклість.

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