Як позбутися другого підборіддя: єдиний метод, який дійсно працює

Друге підборіддя - це проблема, з якою стикаються багато людей незалежно від віку та ваги. Причини його появи можуть бути різними: спадковість, надмірна вага, втрата пружності шкіри або навіть неправильна постава.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як прибрати друге підборіддя та зміцнити шкіру в цій зоні.
Основні причини його утворення:
Надлишкова вага
Жирові відкладення накопичуються в зоні підборіддя, утворюючи складку.
Втрата еластичності шкіри
З віком рівень колагену та еластину в організмі знижується, що спричиняє обвисання тканин.
Генетична схильність
Якщо у близьких родичів є друге підборіддя, ймовірність його появи значно зростає.
Погана постава
Постійне нахиляння голови вперед, наприклад, під час використання телефону чи роботи за комп’ютером, призводить до ослаблення м’язів шиї.
Щоб прибрати друге підборіддя, потрібно впливати на проблему комплексно: зміцнювати м’язи, зменшувати жирові відкладення та покращувати стан шкіри. Найефективніший спосіб включає регулярне виконання спеціальних вправ, які підтягнуть овал обличчя та зроблять контури чіткішими.
Витягування підборіддя
Жування
Нахили голови
Опір долоні
Щоб прискорити результат, важливо переглянути харчові звички:
Косметичні процедури також можуть допомогти: масаж обличчя покращує кровообіг, а лімфодренажні техніки зменшують набряклість.
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В матеріалі використані такі джерела - BBC Health, WomensHealth та інші.