Как избавиться от второго подбородка: единственный метод, который действительно работает

Почему появляется второй подбородок?

Основные причины его образования:

Избыточный вес

Жировые отложения накапливаются в зоне подбородка, образуя складку.

Потеря эластичности кожи

С возрастом уровень коллагена и эластина в организме снижается, что приводит к обвисанию тканей.

Генетическая предрасположенность

Если у близких родственников есть второй подбородок, вероятность его появления значительно возрастает.

Плохая осанка

Постоянное наклонение головы вперед, например, во время использования телефона или работы за компьютером, приводит к ослаблению мышц шеи.

Какой метод действительно работает?

Чтобы убрать второй подбородок, нужно воздействовать на проблему комплексно: укреплять мышцы, уменьшать жировые отложения и улучшать состояние кожи. Самый эффективный способ включает регулярное выполнение специальных упражнений, которые подтянут овал лица и сделают контуры более четкими.

Эффективный комплекс упражнений

Вытягивание подбородка

Сядьте ровно, поднимите голову вверх и выдвиньте подбородок вперед.

Задержитесь в таком положении на 5 секунд, затем расслабьте мышцы.

Повторите 10-15 раз.

Жевание

Представьте, что вы жуете жевательную резинку, при этом напрягая мышцы шеи и подбородка.

Выполняйте упражнение в течение 30 секунд, повторите 3 подхода.

Наклоны головы

Медленно запрокидывайте голову назад, стараясь дотянуться губами до потолка.

Удерживайте положение 5 секунд, затем вернитесь в исходную позицию.

Повторите 10 раз.

Сопротивление ладони

Положите кулак под подбородок и нажимайте им вверх, при этом напрягая мышцы шеи.

Удерживайте напряжение 10 секунд, затем расслабьте мышцы.

Выполните 10-12 повторений.

Питание и уход за кожей

Чтобы ускорить результат, важно пересмотреть пищевые привычки:

Уменьшите количество сахара, соли и обработанных продуктов.

Употребляйте больше белковой пищи (рыба, курица, яйца), которая способствует укреплению мышц.

Контролируйте уровень воды в организме, чтобы избежать отеков.

Косметические процедуры также могут помочь: массаж лица улучшает кровообращение, а лимфодренажные техники уменьшают отечность.

Вас может заинтересовать