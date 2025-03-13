Как избавиться от второго подбородка: единственный метод, который действительно работает

Второй подбородок - это проблема, с которой сталкиваются многие люди независимо от возраста и веса. Причины его появления могут быть разными: наследственность, избыточный вес, потеря упругости кожи или даже неправильная осанка.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как убрать второй подбородок и укрепить кожу в этой зоне.
Основные причины его образования:
Избыточный вес
Жировые отложения накапливаются в зоне подбородка, образуя складку.
Потеря эластичности кожи
С возрастом уровень коллагена и эластина в организме снижается, что приводит к обвисанию тканей.
Генетическая предрасположенность
Если у близких родственников есть второй подбородок, вероятность его появления значительно возрастает.
Плохая осанка
Постоянное наклонение головы вперед, например, во время использования телефона или работы за компьютером, приводит к ослаблению мышц шеи.
Чтобы убрать второй подбородок, нужно воздействовать на проблему комплексно: укреплять мышцы, уменьшать жировые отложения и улучшать состояние кожи. Самый эффективный способ включает регулярное выполнение специальных упражнений, которые подтянут овал лица и сделают контуры более четкими.
Вытягивание подбородка
Жевание
Наклоны головы
Сопротивление ладони
Чтобы ускорить результат, важно пересмотреть пищевые привычки:
Косметические процедуры также могут помочь: массаж лица улучшает кровообращение, а лимфодренажные техники уменьшают отечность.
Вас может заинтересовать
В материале использованы такие источники - BBC Health, WomensHealth и другие.