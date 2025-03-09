Ці дешеві засоби з аптеки діють як розкішні креми проти зморшок: замінять ліфтинг і ботокс

Мрієте про красиву шкіру обличчя? Вам не потрібно витрачати купу грошей на дорогі, розкішні креми проти зморшок або процедури естетичної медицини. Всі засоби ви можете купити в аптеці.

Які саме аптечні продукти можуть замінити дорогі креми, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

З якого віку слід використовувати крем від зморшок?

Однозначної відповіді на це питання немає. Шкіра кожного з нас старіє зі своєю швидкістю, і це залежить не від нашого віку, а від багатьох інших схильностей. Це визначається впливом генів, типу шкіри (жирна, суха, чутлива), а також способу життя, наприклад, харчуванням, курінням, відвідуванням солярію або частим прийняттям сонячних ванн, малою фізичною активністю тощо.

Шкіра починає старіти після 25 років, але зміни починають відбуватися навіть після 19 років. Однак це не означає, що кожна дівчина з цього віку повинна користуватися кремом проти зморшок.

Догляд за шкірою повинен бути адаптований до індивідуальних потреб і вимог. Жирній шкірі знадобиться косметика, яка регулює виділення шкірного сала і зменшує видимість пор, проблемній шкірі краще використовувати протизапальні та відновлюючі креми, а чутливій шкірі краще використовувати косметику, яка знімає подразнення і сильно зволожує.

Чи ефективні креми від зморшок?

Вся шкіра з часом втрачає свою пружність і еластичність, тому що вона гірше відновлюється. Спостерігаються втрати колагенових і еластинових волокон, які помітні у вигляді зморшок. Тому вам слід використовувати крем проти зморшок, коли з’являються перші зморшки або зміни кольору шкіри.

Які аптечні мазі допоможуть шкірі?

Мазь календули

Мазь з екстрактом квіток календули ефективно зволожує та відновлює шкіру. Підтримує синтез колагену, зміцнюючи шкіру та розгладжуючи зморшки. Завдяки вмісту каротиноїдів він також вирівнює тон шкіри та надає їй сяючого вигляду.

Мазь з вітаміном А

Цей косметичний засіб має широкий спектр дії. Відновлює та глибоко зволожує суху, потріскану шкіру обличчя, губ і під очима. Вітамінна мазь містить в якості діючої речовини ретинілпальмітат, який називається проретинол. У шкірі він перетворюється на ретинол (активну форму вітаміну А).

Вітамін А є сильним антиоксидантом, який бореться з вільними радикалами і таким чином уповільнює процес старіння. При регулярному застосуванні він відновлює колагенові зв’язки. В результаті шкіра стає пружною і сяючою, а зморшки розгладжуються.

Вітамін А і Е

Вітамін А+Е в капсулах – відома дієтична добавка. Однак їх можна використовувати і для догляду за шкірою ззовні. Просто вичавіть вміст капсули та нанесіть її на обличчя. Таким чином вітаміни діють як інтенсивна сироватка в ампулах, але їх можна придбати за копійки.

Обидва вітаміни є сильними антиоксидантами, завдяки чому усувають вільні радикали, відповідальні за процес старіння організму. Після застосування капсул шкіра стає більш пружною, зволоженою, підтягнутою та еластичною. Зморшки розгладжуються, колір вирівнюється.

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