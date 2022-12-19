Як позбутись згубної звички переїдати через стрес: лікар поділилась дієвими порадами

Чому виникає емоційне переїдання

Емоційне переїдання - це звичка заїдати певну проблему або емоцію тоді, коли насправді їсти не хочеться. Бажання перекусити виникає не на фізіологічному рівні, викликаному голодом, а на рівні підсвідомості.

Стан, який виникає на фоні тривог та стресу від війни часто виступає тригером загострення гастроентерологічних хвороб.

"Зазвичай ми використовуємо їжу, як джерело енергії, а коли вона перетворюється на пігулку від стресу, ШКТ страждає від додаткового навантаження. Ваша травна система і так не в захваті від надлишку гормонів стресу", - пише лікарка.

За її словами найбільший "удар" на себе приймають жовчний міхур та підшлункова залоза. Тому радить пацієнтам, що мають хронічні захворювання цих органів бути особливо уважними до харчової поведінки.

Як уникнути емоційного переїдання

Белінська радить дотримуватись наступних правил, аби позбутися шкідливої звички переїдання через стрес.

Корисні поради:

Намагайтесь не пропускати основні прийоми їжі.

Не варто працювати на кухні, перемістіться в іншу кімнату, де у Вас не буде додаткових нагадувань про їжу.

Зупиняйте себе, якщо йдете до холодильника, бо відчуваєте тривогу, сум чи страх.

"Емоції тривають довше, ніж шматочок їжі перебуває у ротовій порожнині.

Усвідомте, що емоції все одно потрібно пережити, щоб рухатись далі. Швидший і якісніший ефект Ви отримаєте від спілкування з однодумцями, у групах психологічної допомоги тощо, аніж від спустошення запасів провіанту", - наголошує експерт.

Також Белінська радить, що робити, якщо людина вже переїла і кожен наступний прийом їжі супроводжується відчуттям розпиранням, здуттям, відрижкою, розладами випорожнення.

"Намагайтесь перейти на "щадний" режим харчування, виключіть з раціону смажене, жирне, напівфабрикати, молоко, каву. Можна додати ферментні препарати на кожен прийом їжі, якщо маєте в аптечці. При відчутті дискомфорту підійдуть спазмолітики на основі мебеверину", - додає лікар.

Аби налагодити харчування, варто дотримуватись правила здорової тарілки й підтримувати водний баланс організму.