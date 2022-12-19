Как избавиться от пагубной привычки переедать из-за стресса: врач поделилась действенными советами

Почему возникает эмоциональное переедание

Эмоциональное переедание - это привычка заедать определенную проблему или эмоцию тогда, когда на самом деле есть не хочется. Желание перекусить возникает не на физиологическом уровне, вызванном голодом, а на уровне подсознания.

Состояние, возникающее на фоне тревог и стресса от войны, часто выступает триггером обострения гастроэнтерологических болезней.

"Обычно мы используем пищу, как источник энергии, а когда она превращается в таблетку от стресса, ЖКТ страдает от дополнительной нагрузки. Ваша пищеварительная система и так не в восторге от избытка гормонов стресса", - пишет врач.

По ее словам, наибольший "удар" на себя принимают желчный пузырь и поджелудочная железа. Поэтому советует пациентам, имеющим хронические заболевания этих органов, быть особенно внимательными к пищевому поведению.

Как избежать эмоционального переедания

Белинская советует придерживаться следующих правил, чтобы избавиться от вредной привычки переедания из-за стресса.

Полезные советы:

Старайтесь не упускать основные приемы пищи.

Не стоит работать на кухне, переместитесь в другую комнату, где у Вас не будет дополнительных напоминаний о еде.

Останавливайте себя, если идете в холодильник, потому что чувствуете тревогу, грусть или страх.

"Эмоции длятся дольше, чем кусочек пищи находится в полости рта.

Понимайте, что эмоции все равно нужно пережить, чтобы двигаться дальше. Более быстрый и качественный эффект Вы получите от общения с единомышленниками, в группах психологической помощи и т.п., чем от опустошения запасов провианта", - отмечает эксперт.

Также Белинская советует, что делать, если человек уже переел и каждый последующий прием пищи сопровождается ощущением вздутья, отрыжкой, расстройствами стула.

"Пытайтесь перейти на "щадящий" режим питания, исключите из рациона жареное, жирное, полуфабрикаты, молоко, кофе. Можно добавить ферментные препараты на каждый прием пищи, если есть в аптечке. При ощущении дискомфорта подойдут спазмолитики на основе мебеверина", - добавляет врач.

Чтобы наладить питание, следует соблюдать правила здоровой тарелки и поддерживать водный баланс организма.