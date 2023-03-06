Як позбутись залежності від цукру та які є здорові альтернативи: поради лікаря
Надмірне споживання цукру є причиною набору зайвої ваги і ще ряду негативних наслідків для організму. Якщо одразу від нього важко відмовитись, то варто спершу зменшити його кількість у раціоні. У цьому випадку допоможе відмова від цукровмісних продуктів та заміна їх на здорові альтернативи.
Про те, як можна зменшити залежність від цукру, розповіла нутриціолог і терапевт Оля Абдулоєва-Барова на своїй сторінці в Instagram.
Як позбутись залежності від цукру
"Щоб зменшити цукрову залежність, вам краще уникати чи зменшити вживання наступних продуктів", - радить лікар.
Виділяє кілька категорій, в які входить цукор у великій кількості:
- білий цукор і цукровмісні продукти (уважно читаємо склад продуктів)
- пакетовані соки або свіжі фреші
- синтетичні цукрозамінники
- шоколад нижче 75%, шоколадні цукерки, льодяники, зефір, мармелад
- магазинна випічка, торти, вафлі, печиво
- будь-які солодкі напої та коктейлі
- морозиво, йогурти та сирні десерти, що містять цукор
- молоко
- варення, повидло, джеми (у складі яких цукор)
Які є альтернативи цукру
Овочі та фрукти з низьким глікемічним індексом.
Ягоди сезонні (можна заморожені).
Натуральний йогурт без цукру та домашні смузі.
Здорова випічка без цукру (наприклад, сирні десерти, запіканки, сирники, випічка на основі ц/з борошна).
Кокосовий цукор, натуральні пекмези/сиропи (наприклад, кленовий, фініковий тощо).
Сухофрукти, горіхи до 30 г на день.
Натуральний мед (від гідного виробника).
Шоколад не менше 75% какао (краще 85% і більше), шоколад на основі кероба.
Варення, повидло, джеми (без цукру, на виноградному соку, кокосовому цукрі).
Пастила/мармелад без цукру, натуральні батончики/слайси з гарним складом.
На епізодичний прийом підійдуть натуральні цукрозамінники (стевія, фітпарад 7, 14).
"Контролюйте кількість фруктів та овочів з високим глікемічним індексом. Їх краще вживати в першій половині дня", - радить Абдулоєва-Барова.
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