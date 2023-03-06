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Як позбутись залежності від цукру та які є здорові альтернативи: поради лікаря

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Понеділок 06 березня 2023 11:11
Як позбутись залежності від цукру та які є здорові альтернативи: поради лікаря Як позбутись цукрової залежності (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Надмірне споживання цукру є причиною набору зайвої ваги і ще ряду негативних наслідків для організму. Якщо одразу від нього важко відмовитись, то варто спершу зменшити його кількість у раціоні. У цьому випадку допоможе відмова від цукровмісних продуктів та заміна їх на здорові альтернативи.

Про те, як можна зменшити залежність від цукру, розповіла нутриціолог і терапевт Оля Абдулоєва-Барова на своїй сторінці в Instagram.

Як позбутись залежності від цукру

"Щоб зменшити цукрову залежність, вам краще уникати чи зменшити вживання наступних продуктів", - радить лікар.

Виділяє кілька категорій, в які входить цукор у великій кількості:

  • білий цукор і цукровмісні продукти (уважно читаємо склад продуктів)
  • пакетовані соки або свіжі фреші
  • синтетичні цукрозамінники
  • шоколад нижче 75%, шоколадні цукерки, льодяники, зефір, мармелад
  • магазинна випічка, торти, вафлі, печиво
  • будь-які солодкі напої та коктейлі
  • морозиво, йогурти та сирні десерти, що містять цукор
  • молоко
  • варення, повидло, джеми (у складі яких цукор)

Які є альтернативи цукру

Овочі та фрукти з низьким глікемічним індексом.

Ягоди сезонні (можна заморожені).

Натуральний йогурт без цукру та домашні смузі.

Здорова випічка без цукру (наприклад, сирні десерти, запіканки, сирники, випічка на основі ц/з борошна).

Кокосовий цукор, натуральні пекмези/сиропи (наприклад, кленовий, фініковий тощо).

Сухофрукти, горіхи до 30 г на день.

Натуральний мед (від гідного виробника).

Шоколад не менше 75% какао (краще 85% і більше), шоколад на основі кероба.

Варення, повидло, джеми (без цукру, на виноградному соку, кокосовому цукрі).

Пастила/мармелад без цукру, натуральні батончики/слайси з гарним складом.

На епізодичний прийом підійдуть натуральні цукрозамінники (стевія, фітпарад 7, 14).

"Контролюйте кількість фруктів та овочів з високим глікемічним індексом. Їх краще вживати в першій половині дня", - радить Абдулоєва-Барова.

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