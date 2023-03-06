Як позбутись залежності від цукру та які є здорові альтернативи: поради лікаря

Надмірне споживання цукру є причиною набору зайвої ваги і ще ряду негативних наслідків для організму. Якщо одразу від нього важко відмовитись, то варто спершу зменшити його кількість у раціоні. У цьому випадку допоможе відмова від цукровмісних продуктів та заміна їх на здорові альтернативи.

Про те, як можна зменшити залежність від цукру, розповіла нутриціолог і терапевт Оля Абдулоєва-Барова на своїй сторінці в Instagram.