Как избавиться от сахарной зависимости и какие есть здоровые альтернативы: советы врача

Как избавиться от сахарной зависимости (фото: freepik)

Чрезмерное употребление сахара является причиной набора лишнего веса и ряда негативных последствий для организма. Если сразу от него трудно отказаться, то сначала необходимо уменьшить его количество в рационе. В этом вопросе поможет отказ от сахаросодержащих продуктов и замена их здоровыми альтернативами.

О том, как можно снизить зависимость от сахара, рассказала нутрициолог и терапевт Оля Абдулоева-Барова на своей странице в Instagram.