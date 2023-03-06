Как избавиться от сахарной зависимости и какие есть здоровые альтернативы: советы врача
Чрезмерное употребление сахара является причиной набора лишнего веса и ряда негативных последствий для организма. Если сразу от него трудно отказаться, то сначала необходимо уменьшить его количество в рационе. В этом вопросе поможет отказ от сахаросодержащих продуктов и замена их здоровыми альтернативами.
О том, как можно снизить зависимость от сахара, рассказала нутрициолог и терапевт Оля Абдулоева-Барова на своей странице в Instagram.
Как избавиться от сахарной зависимости
"Чтобы уменьшить сахарную зависимость, вам лучше избегать или снизить употребление следующих продуктов", - советует врач.
Выделяет несколько категорий, в которые входит сахар в большом количестве:
- белый сахар и сахаросодержащие продукты (внимательно читаем состав продуктов)
- пакетированные соки или свежие фреши
- синтетические сахарозаменители
- шоколад ниже 75%, шоколадные конфеты, леденцы, зефир, мармелад
- магазинная выпечка, торты, вафли, печенье
- любые сладкие напитки и коктейли
- мороженое, йогурты и творожные десерты, содержащие сахар
- молоко
- варенье, повидло, джемы (в составе которых сахар)
Какие альтернативы сахару
Овощи и фрукты с низким гликемическим индексом.
Ягоды сезонные (можно замороженные).
Натуральный йогурт без сахара и домашние смузи.
Здоровая выпечка без сахара (например, творожные десерты, запеканки, творожники, выпечка на основе ц/з муки).
Кокосовый сахар, натуральные пекмезы/сиропы (например, кленовый, финиковый и т.п.).
Сухофрукты, орехи до 30 г в день.
Натуральный мёд (от достойного производителя).
Шоколад не менее 75% какао (лучше 85% и больше), шоколад на основе кероба.
Варенье, повидло, джемы (без сахара, на виноградном соке, кокосовом сахаре).
Пастила/мармелад без сахара, натуральные батончики/слайсы с хорошим составом.
На эпизодический прием подойдут натуральные сахарозаменители (стевия, фитпарад 7, 14).
"Контролируйте количество фруктов и овощей с высоким гликемическим индексом. Их лучше употреблять в первой половине дня", - советует Абдулоева-Барова.
Раньше мы рассказывали о том, какое количество кофе вредит почкам.
Читайте также о том, какие продукты едят в странах с наибольшей продолжительностью жизни.