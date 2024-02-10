Як позбутись тривоги і "катастрофічного мислення", які руйнують ваше життя

Під час війни українці постійно стикаються із великими емоційними потрясіннями. Тривожні думки впливають не тільки на ментальний стан, а й на фізичне здоров'я. Зменшити емоційне навантаження допомагають певні психологічні практики.
Про те, як позбутись тривоги та "катастрофічного мислення", розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію психолога Ірини Іохни в Instagram.
"Катастрофічне мислення - це схильність будувати найгірші прогнози в ситуаціях, які мають великий ризик того, що щось погане станеться, і в яких є багато інших більш ймовірних варіантів розвитку подій", - пояснює психолог.
Людина, схильна до катастрофізації може мати дисфукційну схему: очікування катастрофи.
Вона формується через:
"Думки - найчастіша причина тривоги. Здатність людини думати, аналізувати, прогнозувати - величезне надбання. Але інколи думки обертаються проти нас і призводять до виникнення тривоги. Саме тому, працюючи з тривогою - ми працюємо з думками", - каже експерт.
Техніка "зупинка думок":
Щоб позбутися катастрофічного мислення, дайте відповідь на наступні запитання.
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