Как избавиться от тревоги и "катастрофического мышления", которые разрушают вашу жизнь

Что такое "катастрофическое мышление"

"Катастрофическое мышление - это склонность строить худшие прогнозы в ситуациях, имеющих большой риск того, что что-то плохое произойдет, и в которых существует много других более вероятных вариантов развития событий", - объясняет психолог.

Человек, склонный к катастрофизации, может иметь дисфукционную схему: ожидание катастрофы.

Она формируется через:

травматический опыт и стрессовые события в детстве

отсутствие безопасной привязанности в детстве

гиперопеку родителей, ограничение самостоятельности

моделирование родителями гипертревожности

тревожный темперамент

Как избавиться от тревоги и "катастрофического мышления"

"Мысли - самая частая причина тревоги. Способность человека думать, анализировать, прогнозировать - огромное достояние. Но иногда мысли оборачиваются против нас и приводят к возникновению тревоги. Именно поэтому, работая с тревогой - мы работаем с мыслями", - говорит эксперт.

Техника "остановка мыслей":

шаг 1 - когда замечаете, что возникают мысли, обычно сопровождающиеся возникновением тревоги, спросите себя "Полезна ли эта мысль?", "Помогает ли она мне чувствовать себя лучше?"

- когда замечаете, что возникают мысли, обычно сопровождающиеся возникновением тревоги, спросите себя "Полезна ли эта мысль?", "Помогает ли она мне чувствовать себя лучше?" шаг 2 - если ответ "нет", закройте глаза и представьте знак "СТОП"

- если ответ "нет", закройте глаза и представьте знак "СТОП" шаг 3 - далее следует этап заземления, концентрации на себе. Дышите спокойно, сделайте несколько медленных вдохов и выдохов

- далее следует этап заземления, концентрации на себе. Дышите спокойно, сделайте несколько медленных вдохов и выдохов шаг 4 - подумайте "Что на самом деле здесь происходит?", "Что я делаю?"

- подумайте "Что на самом деле здесь происходит?", "Что я делаю?" шаг 5 - сделайте то, что поможет вам чувствовать себя лучше: попробуйте перестроить мысль, переформулировать идею, прогуляйтесь, поговорите с партнером, выпейте чашку чая. Сделайте то, что поможет вам отвлечься

Чтобы избавиться от катастрофического мышления, ответьте на следующие вопросы.

Вопросы, которые помогут избавиться от катастрофического мышления (скриншот)