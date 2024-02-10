Как избавиться от тревоги и "катастрофического мышления", которые разрушают вашу жизнь

Во время войны украинцы постоянно сталкиваются с большими эмоциональными потрясениями. Тревожные мысли влияют не только на ментальное состояние, но и на физическое здоровье. Уменьшить эмоциональную нагрузку помогают определенные психологические практики.
О том, как избавиться от тревоги и "катастрофического мышления", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию психолога Ирины Иохны в Instagram.
"Катастрофическое мышление - это склонность строить худшие прогнозы в ситуациях, имеющих большой риск того, что что-то плохое произойдет, и в которых существует много других более вероятных вариантов развития событий", - объясняет психолог.
Человек, склонный к катастрофизации, может иметь дисфукционную схему: ожидание катастрофы.
Она формируется через:
"Мысли - самая частая причина тревоги. Способность человека думать, анализировать, прогнозировать - огромное достояние. Но иногда мысли оборачиваются против нас и приводят к возникновению тревоги. Именно поэтому, работая с тревогой - мы работаем с мыслями", - говорит эксперт.
Техника "остановка мыслей":
Чтобы избавиться от катастрофического мышления, ответьте на следующие вопросы.
Раньше мы писали, какое упражнение помогает успокоить и взрослых, и детей.
Читайте также о том, как психические травмы проявляются и в теле и почему это опасно.