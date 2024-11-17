Як повторити трендовий макіяж Дженніфер Лопес: блогерка поділилася лайфхаками (відео)

Чимало модниць полюбляють приміряти на себе різні образи - це стосується і одягу, і макіяжу. Наприклад, можна поекспериментувати та зробити мейкап, як у американської співачки та акторки Дженніфер Лопес.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким у Instagram поділилася блогерка Murkina Alyona, розповідає, як повторити цей тренд.
Спочатку необхідно нанести тональний крем. Наносимо його щільним шаром і розтушовуємо, щоб перекрити всі нерівності на шкірі.
Також скористаємося консилером, щоб перекрити синці під очима.
Переходимо до контурингу. Матовий теплий коричневий відтінок використовуємо на лобі, скронях, вилицях і лінії підборіддя. Пензлем меншого розміру наносимо пудру прохолоднішого коричневого відтінку під вилицями.
Доповнити макіяж можна рум'янами і хайлайтером на частині вилиць, що виступає.
Олівцем для брів промалюємо тонкі, схожі на волоски, штрихи, щоб заповнити прогалини в бровах. Потім розчісуємо брови щіткою, змоченою воском для брів, який утримає волоски на місці, зробить їх глянсовими і створить ефект брів, що заламіновані.
Особливу увагу блогерка радить приділити макіяжу очей. Оформлення очей починаємо з нанесення на повіки основи для тіней. Потім вибираємо палетку тіней з нейтральною палітрою відтінків, а згодом наносимо коричневі тіні з шиммером на верхню повіку.
Наступний етап - коричневим водостійким олівцем промальовуємо нижню та верхню слизову оболонку ока. Робимо тонку стрілку.
Потім наносимо базу під туш та водостійку туш. Також необхідно взяти пензлик з консилером та підчистити нижню повіку.
Для макіяжу губ беремо водостійкий олівець відтінку нюд. Промальовуємо контур губ, можна трохи вийти за контур. Потім покриваємо губи напівпрозорим блиском.
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