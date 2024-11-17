Як повторити трендовий макіяж Дженніфер Лопес: блогерка поділилася лайфхаками (відео)

Як повторити макіяж Дженніфер Лопес

Спочатку необхідно нанести тональний крем. Наносимо його щільним шаром і розтушовуємо, щоб перекрити всі нерівності на шкірі.

Також скористаємося консилером, щоб перекрити синці під очима.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Переходимо до контурингу. Матовий теплий коричневий відтінок використовуємо на лобі, скронях, вилицях і лінії підборіддя. Пензлем меншого розміру наносимо пудру прохолоднішого коричневого відтінку під вилицями.

Доповнити макіяж можна рум'янами і хайлайтером на частині вилиць, що виступає.

Олівцем для брів промалюємо тонкі, схожі на волоски, штрихи, щоб заповнити прогалини в бровах. Потім розчісуємо брови щіткою, змоченою воском для брів, який утримає волоски на місці, зробить їх глянсовими і створить ефект брів, що заламіновані.

Особливу увагу блогерка радить приділити макіяжу очей. Оформлення очей починаємо з нанесення на повіки основи для тіней. Потім вибираємо палетку тіней з нейтральною палітрою відтінків, а згодом наносимо коричневі тіні з шиммером на верхню повіку.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Наступний етап - коричневим водостійким олівцем промальовуємо нижню та верхню слизову оболонку ока. Робимо тонку стрілку.

Потім наносимо базу під туш та водостійку туш. Також необхідно взяти пензлик з консилером та підчистити нижню повіку.

Для макіяжу губ беремо водостійкий олівець відтінку нюд. Промальовуємо контур губ, можна трохи вийти за контур. Потім покриваємо губи напівпрозорим блиском.