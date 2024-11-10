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Тренди макіяжу на зиму 2025: 5 ідей, які легко повторити в домашніх умовах

Неділя 10 листопада 2024 10:57
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Тренди макіяжу на зиму 2025: 5 ідей, які легко повторити в домашніх умовах Тренди макіяжу на зиму (ілюстрація: pixabay.com)
Автор: Катерина Собкова

Макіяж здатний підкреслити природну красу і зробити обличчя виразнішим. Для цього важливо знати, які тенденції зараз актуальні та які продукти краще використовувати.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які тренди макіяжу очей будуть актуальними взимку 2024-2025.

Дзеркальний блиск на повіках

Щоб отримати такий ефект, потрібно буде використовувати прозорий або мерехтливий блиск для очей, залежно від бажаного результату. Для додаткового ефекту нанесіть поверх блиску мерехтливу пудру. Цей образ ідеально підходить для сезону вечірок.

Тренди макіяжу на зиму 2025: 5 ідей, які легко повторити в домашніх умовах

Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)

Теплі смокі айс

Теплі тони в тренді восени та взимку. Якщо ви хочете тепліший, трохи більш м'який погляд на класичні смокі айс, ви не помилитеся з темно-коричневими тінями для повік. Просто нанесіть трохи світліший відтінок на центр повіки і візьміть темно-коричневий і розтушуйте його у зовнішньому куточку ока для ефекту димчастого ока.

Тренди макіяжу на зиму 2025: 5 ідей, які легко повторити в домашніх умовах

Жасмин Тукс (фото: instagram.com/jastookes)

Сині тіні

Темно-синій або, як його ще називають, колір наві зараз скрізь. Від нігтів до трикотажу люди не можуть насититися цим шикарним зимовим відтінком. Виберіть темно-сині тіні для повік, щоб повністю розкритися на вечірці. Також можна спробувати темно-синю підводку для очей.

Тренди макіяжу на зиму 2025: 5 ідей, які легко повторити в домашніх умовах

Тренди макіяжу на зиму 2025: 5 ідей, які легко повторити в домашніх умовах

Дуа Ліпа (фото: instagram.com/dualipa)

Декілька шарів туші

Цього сезону можна відмовитися від складних образів з тінями для повік і натомість зосередитися на віях. Нанесіть кілька шарів туші для чіткого завершення та поєднуйте свій мінімальний образ макіяжу очей із яскравою червоною помадою. Тренди макіяжу на зиму 2025: 5 ідей, які легко повторити в домашніх умовах

Тайлінн Нгуйєн (фото: instagram.com/tylynnnguyen)

Виділення внутрішнього куточка ока

Якщо ви хочете додати трохи блиску вашим очам без зайвого драматизму, цей тренд для вас. Просто візьміть мерехтливі кремові або рідкі тіні для повік і нанесіть невелику кількість на внутрішній куточок очей, щоб зробити їх більш виразними. Це справді так просто.

Тренди макіяжу на зиму 2025: 5 ідей, які легко повторити в домашніх умовах

Мона (фото: instagram.com/monamali_)

Раніше стилістка назвала наймодніші відтінки та дала поради, з чим поєднувати колір бургунді.

Також подивіться, як зробити стрілку тінями.

Для написання публікації були використані Instagram-сторінки: Hailey Rhode, Jasmine Tookes, DUA LIPA, TyLynn, MONA.

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